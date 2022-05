https://mundo.sputniknews.com/20220522/al-mundo-le-han-lavado-el-cerebro-con-la-cobertura-de-los-acontecimientos-en-ucrania-1125715757.html

Al mundo "le han lavado el cerebro" con la cobertura de los acontecimientos en Ucrania

Destac贸 que a la gente del hemisferio occidental le "han lavado el cerebro" con noticias falsas, haciendo que no puedan distinguir las noticias falsas de las reales.El periodista enumer贸 los recientes casos de fake news difundidos por medios occidentales despu茅s del inicio de la operaci贸n especial rusa en Ucrania.El especialista tambi茅n record贸 que batallones enteros formados por adeptos a las ideas neonazis participaron en acciones militares del lado de Kiev. Se帽al贸 que los combatientes de estas formaciones se han distinguido por sus cr铆menes contra la poblaci贸n civil, "se esconden en escuelas, centros comerciales, hospitales y residencias de ancianos", por temor a enfrentamientos abiertos con los militares rusos.Seg煤n Serra, los grandes actores occidentales est谩n detr谩s de esta cobertura de la situaci贸n en Ucrania.Seg煤n el experto, ya no existe un examen cr铆tico de la situaci贸n y las razones hist贸ricas, solo se difunden las noticias parciales y no objetivas."Muchos periodistas han dejado de ser profesionales para convertirse en propagandistas", lament贸.El cierre de los medios rusos Sputnik y RT dej贸 a la gente sin conocer "el otro lado de la historia" y "no deja que el cerebro trabaje", lo que cre贸 "una rusofobia brutal, esquizofr茅nica e hist茅rica".Serra puso de relieve el doble rasero de Occidente que no dio garant铆as de seguridad a Rusia, lo que le oblig贸 a iniciar la operaci贸n especial."Se condena a Rusia por la intervenci贸n en Ucrania, por violar el derecho internacional y la inviolabilidad de las fronteras. Pregunto, 驴se hizo lo mismo con EEUU y la OTAN en Afganist谩n, en Irak, en Libia o en el bombardeo a Belgrado? Las leyes internacionales deben ser iguales para todos", subray贸. Por 煤ltimo, indic贸 que un nuevo orden internacional y un mundo multipolar ser谩n los frutos de este conflicto.

