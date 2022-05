https://mundo.sputniknews.com/20220521/vw-sorprende-con-el-precio-de-su-nueva-furgoneta-id-buzz-en-europa-1125705211.html

Y es que la clásica Camper representaba un vehículo asequible para muchos, que era simple, pero al mismo tiempo muy práctica y robusta. Sin embargo, su heredera no siguió sus pasos, pues su precio inicial en Europa será de 68.000 dólares, lo cual no la deja lejos de los autos representativos de gama alta.De tal modo, la marca alemana acaba de crear una decepción más para los fanáticos de las furgonetas Camper. La primera de ellas fue el largo proceso de desarrollo del auto, que tardó en llegar a las líneas de ensamblaje ni más ni menos cinco largos años.La segunda decepción fueron las promesas que hicieron en Volkswagen en cuanto a los avances tecnológicos que ofrecería el auto. Así, en los vídeos promocionales se mostraba un auto realmente futurista en una variedad de aspectos, pero estas promesas chocaron contra la roca de la realidad cuando fue presentado el prototipo de producción, que ya no ostentaba nada de esto.Cabe destacar, que el precio de 68.000 dólares es por la llamada versión Pro, que viene con las baterías potentes de tan solo 82 kilovatios hora que generan 201 caballos de potencia un par de 310 Nm.De hecho, por ahora es la única versión disponible, aunque se rumorea que también habrá un VW ID Buzz más potente con una batería de 111 kWh.Quizás el único consuelo para los compradores europeos sea el hecho de que al ser esta furgoneta eléctrica, podrían optar por algunas subvenciones estatales en sus respectivos países.Al mismo tiempo, este precio es un 50% más algo que el de un Tesla Model 3, y duplica fácilmente los precios de múltiples modelos eléctricos disponibles en el mercado europeo.También se ofrecerá una versión de carga, cuyo precio empieza en los 57.300 dólares. De momento, no se anunciaron los precios para las versiones California o de carrocería alargada.Las entregas de la nueva furgoneta están previstas para el final del año 2022 en Europa, mientras que la llegada al continente americano está prevista para el año 2024.

