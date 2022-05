https://mundo.sputniknews.com/20220521/se-estanco-fico-gutierrez-de-cara-a-la-primera-vuelta-de-las-presidenciales-en-colombia-1125701268.html

¿Se estancó 'Fico' Gutiérrez de cara a la primera vuelta de las presidenciales en Colombia?

Sputnik habló con analistas para saber su punto de vista del panorama para el candidato que representa la derecha, Federico Gutiérrez Zuluaga, a poco más de... 21.05.2022, Sputnik Mundo

En las pasadas elecciones del 13 de marzo, cuando se eligió nuevo Congreso y candidatos de consultas interpartidistas, que son una especie de primarias, Federico Gutiérrez fue el que se impuso en la coalición de derecha Equipo por Colombia.Gutiérrez le ganó con una amplia mayoría a figuras políticas como Alejandro Char, que mueve muchos votos en la costa Caribe (norte de Colombia) y ha puesto a alcaldes de Barranquilla y gobernadores del Atlántico; a David Barguil, el senador del Partido Conservador más votado en 2018 y uno de los más votados a nivel general; y a Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, quien ya había participado de una elección presidencial.Desde noviembre de 2021, cuando la encuestadora Invamer comenzó a hacer mediciones de intención de voto para las elecciones del próximo 29 de mayo, Gutiérrez, exalcalde de Medellín, acaparaba una intención de solo 11,4%. En febrero, antes de la elección del 13 de marzo, Fico, como más se le conoce, bajó a un 8,7%. Sin embargo, el resultado de ese día fue satisfactorio. Obtuvo 2.161.686 votos, con los que logró ser la segunda votación detrás de Gustavo Petro, el aspirante de izquierda que ha liderado las encuestas.Tras las consultas, según la medición de Invamer del 29 de abril, el exalcalde de Medellín fue el candidato que más creció en intención de voto. Pasó de 8,7% a 26,7%, una diferencia de 18 puntos de un sondeo a otro que ningún otro candidato tuvo.No obstante, el pasado 19 de mayo, Invamer sacó una nueva encuesta a 10 días de la primera vuelta presidencial. Gutiérrez apenas aumentó en 0,4% la intención de voto, mientras que Petro perdió tres puntos y Rodolfo Hernández, candidato del movimiento Liga Anticorrupción, pasó de 13,9% a 20,9% y se perfila, en estos momentos, como la persona que puede poner en aprietos a Federico Gutiérrez y dejarlo por fuera de la segunda vuelta, a la que sí o sí llegará el aspirante de la izquierda con un 40,6%."Hay una respuesta simple a lo que le pasó a Fico en la última encuesta Invamer. Cuando los candidatos no crecen en intención de voto es porque las estrategias que están utilizando en campaña, la manera en la que están comunicando no ha logrado los objetivos en cuanto a movilización electoral". Las palabras son de Patricia Muñoz, directora de posgrados de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, que también advierte un problema adicional del candidato de derecha a nivel comunicacional.Petro y Hernández han logrado capitalizar votos a través de la crítica hacia el actual presidente, Iván Duque. De acuerdo con la misma encuesta Invamer, la desfavorabilidad del primer mandatario creció de un 64,6% a un 67%. Claramente los colombianos desaprueban la gestión del Gobierno y eso se convierte en material comunicacional para movilizar a la gente.El factor Uribe, quien tiene una desaprobación del 54,8%, le ha generado dificultades a Federico Gutiérrez, según Andrés Dávila, docente de Ciencias Políticas. Además de asociarlo como el proyecto político continuista de Iván Duque, se le identifica como el candidato del uribismo. Este espectro ideológico, encabezado por Uribe, ha gobernado el país en los últimos 20 años a excepción del período 2014-2018, cuando Juan Manuel Santos rompió relación con él debido a las diferencias entre uno y otro para acabar con la violencia en Colombia.Aunque las lecturas de los analistas consultados apuntan a que la referencia de Fico como el candidato del continuismo y del uribismo le afecta en su imagen, Patricia Muñoz aclara que esas alianzas o cercanías no son del todo las culpables del estancamiento del candidato de derecha. "En las presidenciales hay un componente personal. Se fijan más en el candidato que en los mismos respaldos o en el equipo que los rodea", recalca.Por eso, a Gutiérrez no le afectó, lo que se estimaba, tener a su alrededor a políticos y estructuras políticas cuestionadas. Por ejemplo, la llegada del expresidente César Gaviria (1990-1994), del Partido Liberal y señalado de ser un burócrata; de la familia Gnecco, en el Cesar (noreste de Colombia), señalada de nexos con el paramilitarismo; o de los Char, en Barranquilla, vinculados a procesos por compra de votos, no le causó efectos negativos en la proyección de la intención de voto.La falta de experienciaLo que sí ven los analistas como efecto negativo en el exalcalde de Medellín es la falta de competencia y experiencia. "Es un candidato sin fondo y sin forma", recalca Andrés Dávila.Eso se reflejó especialmente en una entrevista que concedió al medio digital La Silla Vacía en alianza con la institución educativa CESA. El candidato de derecha propuso disponer de $14 billones de pesos sin ejecutar —más de 3.400 millones de dólares— de las regalías que deja la extracción petrolera. El periodista lo interpeló diciendo que ese dinero les pertenece a los municipios donde se genera esta actividad y no al Estado. A esto, Gutiérrez respondió: "Plata es plata".Para Andrés Dávila, lo mejor que puede hacer Fico es no asistir a más debates y bajarle a la campaña de enfrentamiento directo contra Gustavo Petro. "El debate público es de una bajeza. Estamos en un escenario incierto y decadente. No hay cosas buenas para contar, sino deplorables de todos los lados". A diferencia de él, Patricia Muñoz sí sugiere un reajuste que podría darle un último impulso.Estas acciones deberán de complementarse con más preparación sobre el funcionamiento del Estado y temas gruesos en materia macroeconómica y relaciones internacionales.Lo que está claro, según la encuesta Invamer, es que habrá una segunda vuelta presidencial. Entre Petro y Gutiérrez, si el exalcalde de Medellín redirecciona su estrategia de comunicación, o entre Petro y Rodolfo Hernández, en caso de que este continúe con su crecimiento de los últimos días.El trabajo de los candidatos se podría decir que ya está hecho. La tarea está sobre los indecisos y sobre quién se decanten a la hora de votar. Ellos son los que pueden mover la balanza.

