Presidenciales en Colombia: "Hay una tensión tremenda"

Presidenciales en Colombia: "Hay una tensión tremenda"

¿Primera vez?Chamorro incide en que de darse la circunstancia de que Petro resulte victorioso, sería la primera vez que Colombia llegaría a tener un presidente de izquierda en sus 210 años de república. "Te puedes imaginar entonces que hay una tensión, ya que los sectores conservadores, los sectores de derecha, principalmente los sectores violentos, paramilitares, la narcopolítica, están muy tensos. Ha habido un paro armado muy grande en el país, amenazas de muerte al candidato, ha habido asesinatos, atentados, entonces la situación es muy compleja en términos de seguridad", denuncia el analista.En este sentido se ha pronunciado días pasados el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. "Deseo que las elecciones en Colombia se den en paz, en paz, en paz, que ningún candidato sea amenazado, que nadie sea intimidado. Lamento mucho lo que está pasando en Colombia, tenemos que buscar que haya paz".Al respecto, Chamorro incide en la importancia de que la comunidad internacional esté presente en Colombia durante el proceso electoral. "No basta apenas con mirar desde afuera, pero estar en Colombia. América Latina y el mundo no entienden la realidad de Colombia. Y yo diría que inclusive sectores de la izquierda latinoamericana están de espaldas a Colombia en un momento donde el pueblo de este maravilloso país requiere de la solidaridad internacional".El experto advierte que "Colombia ha sido víctima de una guerra civil que dura 200 años. En realidad, desde su independencia, desde que [el general Francisco de Paula] Santander intentó asesinar a [Simón] Bolívar seis veces. Hay una tensión y una violencia constante en el país entre ambos sectores, que ha generado en los últimos 50 años más de ocho millones de víctimas".Chamorro apunta que Colombia tiene un impacto en su cotidianidad a raíz de un proceso de una guerra civil que aún está vigente. "Vale la pena recordar que aún existe la guerra civil en Colombia. El acuerdo de paz de las FARC con el Gobierno Nacional, en realidad lo que hizo fue disminuir un poco la intensidad de la guerra, pero la guerra continúa. Entonces hay una secuencia de amenazas a Gustavo Petro que le ha obligado de alguna forma a parar su agenda territorial, cambiar fechas. También ha habido un problema muy grave de acoso, de secuestros, de asesinatos incluso de militantes del pacto histórico".El analista enciende las alarmas al señalar que también hay una cierta inestabilidad en relación a la aceptación de un posible resultado de una victoria de Gustavo Petro. Matiza que "no obstante, hay también un acompañamiento popular muy grande, una voluntad de cambio que nunca se había visto en la historia".Suspensión del alcalde de MedellínDías pasados, la Procuraduría General de Colombia suspendió de su cargo al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por un video en el que presuntamente expresa su apoyo a la candidatura de Gustavo Petro."Daniel Quintero está suspendido por una medida absolutamente inconstitucional y arbitraria por parte de la Procuraduría, algo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha condenado a Colombia porque es un caso similar al de Gustavo Petro en el 2013", observa Chamorro.Respecto a la figura de Daniel Quintero, el analista indica que se trata del "alcalde más joven y el más votado en la historia de Medellín, miembro de un movimiento ciudadano que se llama Independientes, que no tiene ningún tipo de jefe político, que no responde a ningún grupo económico o político, pero sí se ha enfrentado frontalmente al uribismo. Recordemos que Medellín, Antioquia, es la tierra donde vive Uribe: [Quintero] le gana la elección al uribismo y entonces se inició un proceso bárbaro de persecución hacia Daniel. Porque ser alcalde de Medellín es tener mucho poder, y al mismo tiempo, estás en la antesala de una elección presidencial", avisa Amauri Chamorro.

