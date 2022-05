https://mundo.sputniknews.com/20220521/las-tropas-ucranianas-atacan-con-lanzacohetes-la-ciudad-de-yasinovataya-en-donetsk-1125705446.html

Las tropas ucranianas atacan con lanzacohetes la ciudad de Yasinovátaya en Donetsk

De momento no se ha informado de posibles víctimas entre los habitantes de la ciudad.A principios de este mes, las fuerzas de Zelenski atacaron con artillería pesada la planta eléctrica de Yasinovátaya dejando sin luz a la población.Rusia inició el 24 de febrero una operación especial para "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania, en respuesta a las solicitudes de asistencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk para defenderse de los ataques cada vez más intensos de las tropas ucranianas.El Ministerio de Defensa ruso aclaró que la operación especial no estaba dirigida contra las instalaciones civiles, sino que buscaba mermar la capacidad bélica del Gobierno ucraniano.Las dos repúblicas acusaron a Ucrania de incrementar los bombardeos contra los civiles de Donetsk y Lugansk desde mediados de febrero tras recibir ingentes cantidades de armas de Estados Unidos y otros países de la OTAN.Donetsk y Lugansk se independizaron de Ucrania en mayo de 2014 tras no reconocer a las nuevas autoridades que resultaron del golpe de Estado producido en Kiev en febrero de ese mismo año.

