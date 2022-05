https://mundo.sputniknews.com/20220521/bush-y-los-bromistas-su-mision-es-destruir-el-mayor-numero-posible-de-tropas-rusas--video-1125700271.html

Bush y los bromistas: "Su misión es destruir el mayor número posible de tropas rusas" | Video

Los bromistas rusos Vladímir Kuznetsov y Alexéi Stoliárov (conocidos como Vovan y Lexus, respectivamente) gastaron una broma al expresidente de EEUU George... 21.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-21T00:11+0000

2022-05-21T00:11+0000

2022-05-21T00:12+0000

internacional

lexus y vovan

broma

bromas telefónicas

george w. bush

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

ucrania

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/15/1125700246_0:0:2528:1423_1920x0_80_0_0_0b3c9120658c8dc31af2a1d043a4517b.jpg

George Bush se comporta de forma relajada, sonriendo a la cámara y no sospecha en absoluto que no habla con Zelenski, sino con los bromistas rusos: Vovan y Lexus. El foro de New Horizons mostró por primera vez imágenes de su conversación.George Bush no ocultó cuál es el principal objetivo de las Fuerzas de Seguridad Nacional en Ucrania.

ucrania

2022

Noticias

es_ES

