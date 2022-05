https://mundo.sputniknews.com/20220521/bmw-m4-csl-la-leyenda-bavara-vuelve-18-anos-mas-tarde-pisando-mas-fuerte-que-nunca--video-fotos-1125710800.html

BMW M4 CSL: la leyenda bávara vuelve 18 años más tarde pisando más fuerte que nunca | Video, fotos

BMW M4 CSL: la leyenda bávara vuelve 18 años más tarde pisando más fuerte que nunca | Video, fotos

Entre todos los autos especiales de BMW, los que ostentan las siglas de CSL son probablemente los más impresionantes y suscitan las expectativas más altas...

Estas siglas significan en inglés Competición Deportivo de Peso Ligero: una serie que fue iniciada hace décadas por el mítico modelo 3.0 CSL y seguido por el E46 M3 CSL. El último vástago de la familia, como bien lo indica su nombre, se basa en el modelo M4 Competition, y BMW lo ha lanzado para celebrar el 50 aniversario de su división M, especializada en los autos de alto rendimiento.Pero tras las modificaciones la versión CSL se ha vuelto más potente, más ligera y más dura con vista a los circuitos de carreras. Así, ahora su motor biturbo de seis cilindros en fila y un volumen de tres litros genera una potencia de 543 caballos, lo cual son 40 más que en el Competition.El par motor sigue siendo el mismo, 650 Nm, pero cabe destacar que a diferencia del M4 Competition, este par máximo se mantiene en 450 revoluciones por minuto adicionales. Toda esta potencia se transfiere por medio de una caja de cambios automática de ocho marchas a las ruedas traseras.Gracias a estos cambios, el M4 CSL acelera de 0 a 100 km/h en 3,6 segundos, lo cual es 0,2 segundos más rápido que el Competition de tracción a ruedas traseras y 0,2 segundos más lento que el de tracción total. Mientras tanto, la velocidad de 200 km/h se supera en 10,5 segundos, con el límite máximo establecido electrónicamente en 307 km/h.De hecho, estas prestaciones le permitieron al M4 CSL batir el récord en la legendaria pista de Nürburgring, que es vista como el medidor universal del rendimiento de autos en una variedad de condiciones. Así, con un tiempo de vuelta de tan solo 7:20 minutos, este deportivo se ha convertido en el BMW de serie más rápido de la historia en este aspecto.Tal y como lo dice una de las siglas del nombre, los autos de la serie CSL destacan por su peso reducido, y el M4 CSL no es una excepción. Su peso se redujo en 108 kilos, y ahora el vehículo pesa en total tan solo 1.605 kilos.Para lograr esta reducción del peso los asientos traseros fueron eliminados, mientras que los asientos delanteros han sido reemplazados por unos de competición sin ajustes eléctricos ni otras funciones de confort. Eso, en su conjunto, llevó a un ahorro del peso de 45 kilos.Si estos asientos les resultan un poco extremos a los afortunados dueños de estos autos, BMW ofrece unos asientos deportivos más civiles sin costes adicionales. Cuentan con más funciones, pero siguen siendo unos 10 kilos más ligeros que los asientos del M4 Competition.La reducción del peso también se logró gracias a que no solo el techo está hecho de fibra de carbono, sino también a la capota y la compuerta del maletero. Los elementos aerodinámicos también están hechos de este material extremadamente ligero.De hecho, para mejorar las cualidades aerodinámicas del auto los ingenieros bávaros cambiaron su parrilla: aunque la forma sigue siendo la misma, tiene menos orificios.Otro ahorro del peso proviene de los frenos cerámicos de carbono, que pesan unos 14 kilos menos. Por si fuera poco, el aislamiento de sonido también ha sido reemplazado por uno mucho más ligero, aunque menos eficiente, lo cual trajo un ahorro de otros 15 kilos.La suspensión también ha sido objeto de modificaciones: ahora es 0,7 centímetros más baja y es más dura que en el M4 Competition. Lo que es más, para mejorar el rendimiento (aunque sea a costa del confort), el chasis está conectado a la carrocería sin uso de articulaciones de goma.Para compensarlo, los muelles adaptativos se hacen más suaves cuando no se requiere el máximo rendimiento, y se endurecen en el momento del ataque máximo.El auto se fabricará en una serie limitada de tan solo 1.000 unidades y solo se ofrecerá en tres colores: el gris, blanco y el negro. Su coste aproximado será de 141.000 dólares y la producción comenzará en julio de este año.

