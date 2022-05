https://mundo.sputniknews.com/20220520/un-diputado-de-nicaragua-afirma-que-armas-para-ucrania-son-una-amenaza-para-aviacion-comercial-1125697306.html

Un diputado de Nicaragua afirma que armas para Ucrania son una amenaza para aviación comercial

Un diputado de Nicaragua afirma que armas para Ucrania son una amenaza para aviación comercial

MANAGUA (Sputnik) — Diputados de Nicaragua advirtieron la amenaza que representa para el mundo las armas que Estados Unidos y la Unión Europea (UE) están... 20.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-20T23:24+0000

2022-05-20T23:24+0000

2022-05-20T23:24+0000

américa latina

nicaragua

ucrania

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

rusia

europa

eeuu

entrega de armas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1125424396_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fc57b739c9881262e23b689abe769d2e.jpg

"Con el desorden que hay en Ucrania, ese armamento ya está saliendo para las fuerzas irregulares en el mundo, ahí los vas a ver usándolos por todos lados, y los terroristas felices porque con eso se botan dos o tres aviones civiles o comerciales para amenazar al mundo", declaró a la Agencia Sputnik el legislador Wilfredo Navarro del partido opositor Alianza PLC, segundo vicepresidente de la directiva del Parlamento de Nicaragua.El legislador señaló como un agravante en este contexto, la existencia de grupos paramilitares neonazis en Ucrania que han diseminado el terror en las regiones del Donbás, provocando la muerte de miles de personas en los últimos ocho años.Navarro fustigó el doble rasero de Estados Unidos que, en 2005, demandó (bajo amenaza de sanciones) al Gobierno de Managua la destrucción de 651 misiles Sam-7 de fabricación rusa que eran parte del inventario del Ejército de Nicaragua."Estados Unidos le hizo un escándalo a Nicaragua por los cohetes tierra-aire Sam-7, casi nos sancionan por los cohetes que son tierra aire y ahora no hacen escándalo cuando los están dando por miles en Ucrania, cohetes que son fácilmente transportables los podes andar en una valija", acotó Navarro.En diálogo con la Agencia Sputnik, el diputado Adolfo Pastrán, del bloque gobernante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), afirmó que el descontrol armamentista financiado por Estados Unidos tiene antecedentes en el suministró de millones de dólares en armas para la guerra contra Nicaragua (1982-1990) que terminaron en manos de grupos armados de Colombia."Las evidencias de estos casos abundan: en los años 80 Estados Unidos financió una guerra contra Nicaragua y envió millones de dólares en armas a Centroamérica; después de la guerra en 1990 esas armas fueron a parar a las manos de grupos armados en Colombia y a otros grupos en Centroamérica y generó en Nicaragua mucha inestabilidad e inseguridad porque algunos grupos radicales no quisieron desmovilizarse", aseveró Pastrán.El parlamentario afirmó que el financiamiento a Ucrania sólo beneficia a los "caníbales fabricantes" que han fomentado los mayores niveles de criminalidad en el llamado Triángulo del Norte de Centroamérica.Pese a que senadores de Estados Unidos han intentado frenar el financiamiento millonario para la compra de armas en Ucrania, Navarro considera que no existen autoridades en el mundo que puedan detener a Washington: la ONU (Organización de las Naciones Unidas) como la OEA (Organización de los Estados Americanos) "están pintadas", opinó.

https://mundo.sputniknews.com/20220517/rusia-destruye-con-misiles-kalibr-armamento-enviado-por-eeuu-y-europa-a-ucrania-1125524830.html

nicaragua

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nicaragua, ucrania, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania, rusia, europa, eeuu, entrega de armas