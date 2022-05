https://mundo.sputniknews.com/20220520/sputnik-accede-a-los-nombres-de-los-militares-ucranianos-fallecidos-y-presos-1125655188.html

Sputnik accede a los nombres de los militares ucranianos fallecidos y presos

Sputnik accede a los nombres de los militares ucranianos fallecidos y presos

Los miembros de las fuerzas de seguridad de Rusia accedieron a las listas que contienen los nombres de más de 2.000 militares ucranianos que fallecieron o... 20.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-20T02:37+0000

2022-05-20T02:37+0000

2022-05-20T02:37+0000

internacional

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

🛡️ zonas de conflicto

ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1125654927_0:48:2662:1546_1920x0_80_0_0_707a05b690a2a519fbbf97a29b10a061.jpg

Cabe señalar que la mayoría de las personas que figuran en las listas son soldados y oficiales de bajo rango. En cuanto a los oficiales, "podrían estar en listas calificadas como secretas", sugirió el interlocutor de Sputnik, quien subrayó que durante el último mes el Estado Mayor ucraniano ha estado experimentando una grave escasez del personal militar, por lo que no tiene otra opción que enviar a la línea del frente a reclutas mal entrenados y hasta combatientes de defensa territorial convocados durante la movilización general.Los nuevos reclutas tampoco tienen acceso a las armas modernas: en algunas ocasiones, en sus manos se pueden ver rifles Mosin que datan de la Primera Guerra Mundial, mientras que el rifle de asalto soviético Kalashnikov de 7,62 milímetros "solo se entregan uno a cada tres personas y van equipados con tan solo uno o dos conjuntos de cartuchos", aunque es casi imposible conseguir cartuchos de este calibre por cuenta propia.En un intento de "tapar las brechas" en el personal militar, el comando del Ejército de Ucrania no incluye a los jóvenes fallecidos en los informes de pérdidas oficiales, y es que esto podría desmoralizar a la sociedad ucraniana. En lugar de esto, los coloca en la lista de "desaparecidos", mientras que sus familiares no pierden la esperanza de volver a ver a sus hijos.En las listas obtenidas por Sputnik también se pueden ver los nombres de los militares de la isla Zmeini, capturados por los militares rusos a principios de la operación militar especial y a los que Kiev en su momento declaró muertos públicamente y hasta los declaró héroes nacionales. También contienen datos de más de 40 desertores ucranianos.

https://mundo.sputniknews.com/20220518/este-es-el-neonazi-al-frente-del-regimiento-de-azov-atrincherado-en-azovstal-1125592050.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

📰 operación militar especial de rusia en ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, ucrania