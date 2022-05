https://mundo.sputniknews.com/20220520/rusia-no-cree-que-eeuu-vaya-a-cambiar-su-actitud-hacia-cuba-1125678712.html

Rusia no cree que EEUU vaya a cambiar su actitud hacia Cuba

MOSCÚ (Sputnik) — La mitigación de las restricciones contra Cuba anunciadas por EEUU no significa un cambio de actitud de Washington, declaró la portavoz del... 20.05.2022, Sputnik Mundo

"Señalamos que las medidas anunciadas por EEUU, a pesar de que van en la dirección correcta (...) no levantan el duro "asedio" económico impuesto a La Habana, no abarcan las restricciones aplicadas anteriormente a varias organizaciones cubanas, no brindan nuevas oportunidades para el turismo", dijo Zajárova citada en un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores.Señaló que Cuba todavía permanece en la lista de países patrocinadores del terrorismo del Gobierno de EEUU."Al igual que nuestros amigos cubanos, tenemos que constatar que —en un enfoque tan general— vemos en las medidas de mitigación anunciadas por EEUU más bien la continuidad de los objetivos y las herramientas de la anterior línea discriminatoria hacia Cuba y no signos de un saneamiento por lo menos relativo del pensamiento político de Washington y de su traspaso hacia el lado correcto en la Historia", expresó la diplomática.Zajárova puntualizó que solo después de que el Gobierno estadounidense haga realidad los pasos que propone se podrán estimar sus verdaderos objetivos.El pasado 16 de mayo, el Gobierno de EEUU anunció varias medidas mitigadoras con respecto a Cuba en materia de visados, migración regular, vuelos a provincias, remesas y ajustes a las regulaciones para transacciones con el sector no estatal.Al día siguiente, la Cancillería cubana calificó las medidas anunciadas por EEUU de un "paso limitado", al tiempo que aseguró que no modifican en nada las políticas "fracasadas" de ese país norteamericano contra la isla.

