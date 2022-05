Rusia continuará apoyando a Malí en la lucha antiterrorista

"En septiembre pasado, al participar en Nueva York en la Asamblea General de la ONU, me reuní con el canciller francés, Jean-Yves Le Drian, y también con Josep Borrel, actual alto representante de la UE para la política exterior. Ambos me dijeron en tono tenso estar preocupados por el hecho de que Rusia desarrolle contactos con África, concretamente con Malí, explicándolo en clave colonial: que África es la zona de influencia y de intereses de la Unión Europea", refirió Lavrov, agregando que no puede aceptar tales argumentos.