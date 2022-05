https://mundo.sputniknews.com/20220520/roland-garros-2022-el-nuevo-duelo-nadal-vs-djokovic-1125669866.html

Roland Garros 2022: el nuevo duelo Nadal vs Djokovic

Roland Garros 2022: el nuevo duelo Nadal vs Djokovic

MOSCÚ (Sputnik) — El segundo Grand Slam de la temporada, el Roland Garros, iniciará su primera ronda el próximo domingo 22 y centrará la atención de los... 20.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-20T13:17+0000

2022-05-20T13:17+0000

2022-05-20T13:18+0000

estilo de vida

⚽ deportes

europa

roland garros

tenis

rafael nadal

novak djokovic

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1125670149_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a192af1777550c3bf229e1b9ab3fa319.jpg

Las canchas del Estadio Roland Garros, de París, acogerán el principal certamen sobre arcilla o polvo de ladrillo del planeta. Un total de 128 tenistas entre los hombres e igual cantidad entre las mujeres en los certámenes individuales son los que aspiran al máximo trofeo, mientras que 64 parejas lo hacen en las categorías de dobles.Luego de haber acumulado 13 Copas de los Mosqueteros, Rafa Nadal es uno de los grandes favoritos en esta edición de Roland Garros. El de Manacor llega con el cartel de ser el máximo ganador de Grand Slam, con 21, tras imponerse este año en el Open de Australia.Mientras que Djokovic es el líder del ranking mundial y ganador del Masters 1000 de Roma hace unos días, por lo tanto, se presenta dispuesto a revalidar la corona conseguida el año pasado en París.El serbio será el mayor rival de Nadal y por si fuera poco se verán las caras en cuartos de final, según el cuadro del torneo. Por lo tanto, solo uno de los dos podrá aspirar al título en esta edición.Otro con opciones es el griego Stefanos Tsitsipas finalista el año pasado. Mientras que se espera mucho del joven español de 19 años Carlos Alcaraz, que en estos primeros meses del 2022 conquistó el Open de Miami y el Open de Madrid.Nadal es el reyDesde 2005 hay un gran favorito a quedarse con la Copa de los Mosqueteros. Nadal no tiene comparación, no hay un deportista que haya ganado 13 veces un evento de tal envergadura. Solo es comparable con las 13 Copas de Europa que ostenta su amado Real Madrid. En los últimos 17 años el dominio del español ha sido abrumador en el polvo de ladrillo de París. Únicamente se quedó sin el galardón en los años 2009, 2015, 2016 y 2021. Además, el mallorquín solamente ha perdido tres partidos en toda su carrera en Roland Garros.Es cierto que no llega bien a la capital francesa, pues padece en su pie izquierdo la enfermedad de Müller-Weiss y esto le ha causado varios disgustos a lo largo de su carrera y de manera reciente en el torneo de Roma, hace una semana.Sobre las posibilidades de competir en el Abierto de Francia declaró que lo primero es tratar de no tener dolor, para poder dar lo mejor de sí en la cancha: "Es cierto que durante Roland Garros voy a tener a mi médico allí conmigo. Eso a veces ayuda porque puedes hacer cosas", explicó hace unos días.Para el extenista y actual comentarista deportivo español Álex Corretja, es importante ver las sensaciones del mallorquín al inicio del torneo: "No sabemos cómo estará Rafa. Si está sano, tendremos que ver los resultados que logra en la primera semana. No hay dudas de que será un rival peligroso para todos porque es Rafa Nadal, el mejor jugador en tierra batida de todos los tiempos", destacó en una entrevista al medio serbio Telegraf.Djokovic: el campeón defensorEl serbio Novak Djokovic, que cumplirá 35 años este 22 de mayo —cuando inicia la primera ronda del Roland Garros—, es el número uno del mundo, el campeón defensor y uno de los grandes contendientes a la Copa de los Mosqueteros.Luego de no poder competir en el Open de Australia, por su negativa a vacunarse contra el COVID-19, Djokovic se impuso en el Masters 1000 de Roma, su primer título de la temporada, y de paso despejo las dudas, si las había, de que llegaría muy motivado al Roland Garros, un competición muy exigente para él, por ser en tierra batida y porque defiende título.En Roma se coló en un selecto club de jugadores que superaron el millar de triunfos. Con el del Foro Itálico, 'Nole' llegó a 38 trofeos ATP Masters 1000, dos más que Rafa Nadal. Además se ratifica como el máximo ganador a nivel de grandes eventos de la ATP ahora tiene 63 de ellos, cinco más que Nadal (58) y nueve más que el suizo Roger Federer (54).Todos los presentes también están motivados por los premios del Roland Garros que en total ascenderá a los 43,6 millones. Mientras que los ganadores del torneo individual entre los hombres y las mujeres se llevaran a 2,2 millones de euros.En tanto, en la competencia de dobles masculino y femenino, la pareja ganadora se agenciará 580.000 euros.Lo cierto es que de nuevo los seguidores del tenis tendrán la oportunidad de disfrutar de uno de los torneos más longevos del circuito y de ver en acción a los mejores jugadores de la actualidad en las canchas más exigentes

https://mundo.sputniknews.com/20220512/si-pueden-jugar-pero-sin-elogios-a-putin-la-advertencia-de-roland-garros-a-tenistas-rusos-1125399184.html

https://mundo.sputniknews.com/20220115/la-dura-respuesta-de-nadal-a-djokovic-1120360228.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

⚽ deportes, europa, roland garros, tenis, rafael nadal, novak djokovic