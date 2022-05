https://mundo.sputniknews.com/20220520/que-hay-detras-de-la-polemica-sobre-kim-kardashian-por-usar-el-vestido-de-marilyn-monroe-1125690087.html

¿Qué hay detrás de la polémica sobre Kim Kardashian, por usar el vestido de Marilyn Monroe?

El Consejo Internacional de Museos prohibió a las celebridades el uso de vestidos históricos, luego de la polémica generada por Kim Kardashian, quien "sometió a estrés" un vestido de Marilyn Monroe. Analizamos el tema con un experto en modas.

2022-05-20T22:10+0000

2022-05-20T22:10+0000

2022-05-20T22:10+0000

zona violeta

marilyn monroe

kim kardashian

moda

hollywood

sociedad

vestido

"Estoy tan contenta de vestir el icónico vestido que Marilyn Monroe vistió en 1962 para cantarle 'feliz cumpleaños' al presidente John F. Kennedy. Es un impresionante vestido ajustado y adornado con más de 6.000 cristales cocidos a mano por el diseñador Jean-Louis", escribió la modelo, celebridad y empresaria estadounidense.Kim Kardashian publicó este mensaje en sus redes sociales junto a fotos en las que se la observa luciendo el vestido del icono de Hollywood.Esto ocurrió en el marco de la Met Gala, evento del 2 de mayo que inició la exposición de moda anual del Instituto del Vestido, del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.Días después, el Comité de Vestuarios del Consejo Internacional del Museo solicitó a las colecciones de todo el mundo no prestar más vestidos y prendas históricas, prohibiendo así a personalidades públicas o privadas que las usen.Esto se debe a que la prenda utilizada por Kardashian fue sometida a "estrés" y esto pudo haber generado daños irreversibles, según el organismo, debido a que se trata de tela que ya no se fabrica.Esta polémica nos permite hablar del cuidado de las prendas históricas y cuánto hoy se respeta esto. El diseñador de modas peruano Ángel Giusti, nos brindó su análisis sobre el tema."Las telas y sus fibras comienzan a tener un tipo de proceso de envejecimiento. Por eso, para evitar eso los museos tienen una temperatura acorde que hacen que las prendas se mantengan acordes", agregó el diseñador peruano, al explicar el motivo de estrés de las prendas si son retiradas de este hábitat.Kardashian debió realizar una dieta estricta para usar este vestido valuado en casi 5 millones de dólares.La modelo perdió siete kilos en tres semanas. Le colocaron el vestido entre varias personas con guantes y medidas de cuidado por un tema de preservación, pero a pesar de eso, las curvas de la celebridad no son la de la icónica actriz de la década del 60’.En uno de los videos que retrató cómo se lo colocaban, se observa que no pudieron cerrar el cierre trasero. Por eso, usó un tapado para cubrir esa zona pues la prenda no puede ser modificada por su valor histórico.Esto no fue suficiente. Después de la alfombra roja, Kardashian utilizó otro vestido histórico de Monroe, uno verde con lentejuelas del diseñador Norman Norell, utilizado por la histórica actriz "en los Globos de Oro en 1962, donde recibió el premio Henrietta a la película favorita mundial".Hay prendas de ropa histórica que se suelen pedir prestadas a casas de moda o museos para ciertos eventos. Pueden o no ser otorgados, en caso positivo, se deben seguir una serie de protocolos de cuidado para su preservación."Se prestan por publicidad. ¿Qué es lo que se hizo en el caso de Marilyn? Yo me imagino que era un poco crear la controversia sobre todo por las mismas curvas que tiene Kim. Quisieron crear ese aura de sensualidad que tuvo Marilyn con sus curvas en los años 50’ y las curvas de Kim de esta época; y poner un vestido histórico, porque las nuevas generaciones no saben quien era la actriz norteamericana", indicó Giusti.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

