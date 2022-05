https://mundo.sputniknews.com/20220520/medios-la-austriaca-omv-pagara-por-el-gas-ruso-con-la-conversion-en-rublos-1125690253.html

Medios: la austríaca OMV pagará por el gas ruso con la conversión en rublos

Medios: la austríaca OMV pagará por el gas ruso con la conversión en rublos

MOSCÚ (Sputnik) — La compañía austríaca OMV decidió pagar por el gas ruso en el banco Gazprombank, que convertirá los euros en rublos, informó la agencia... 20.05.2022, Sputnik Mundo

"La compañía energética austriaca OMV se une a otras empresas europeas que están transfiriendo pagos en euros por el gas ruso a Gazprombank, dijo [la portavoz] el viernes [20 de mayo], añadiendo que no espera problemas con la conversión en rublos", escribió la agencia.Según la vocera, la OMV implementó un proceso de pago para las entregas de gas que no contradice las sanciones.El jefe de la compañía, Alfred Stern, declaró antes que OMV estaba analizando la cuestión del pago del gas ruso en rublos bajo el nuevo esquema, y desarrollando una solución que no entrara en conflicto con el régimen de sanciones.La OMV es una de las más grandes compañías de Europa Central, se dedica a la exploración y extracción de hidrocarburos en 17 Estados, incluidos países de África del Norte, del Noroeste de Europa, el Oriente Medio, la región del mar Caspio, Australia y Nueva Zelanda.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 23 de marzo que los países a los que Moscú califica de "hostiles", entre ellos los 27 miembros de la UE, tendrán que pagar en rublos por el gas y pidió al Banco Central y al Gabinete de Ministros determinar en una semana el procedimiento para realizar esas transacciones.De acuerdo con el decreto presidencial emitido a finales de marzo, las empresas de estos países tienen que solicitar la apertura de las cuentas en rublos en el banco ruso Gazprombank. Podrán abonar las sumas correspondientes a los suministros del gas en sus monedas nacionales, tal y como lo estipulan los contratos actuales, y el banco, a su vez, las convertirá en rublos según el cambio de la bolsa de Moscú.

