https://mundo.sputniknews.com/20220520/maduro-felicita-a-su-homologo-argentino-por-reactivar-los-consejos-de-ministros-de-la-celac-1125652612.html

Maduro felicita a su homólogo argentino por reactivar los Consejos de Ministros de la CELAC

Maduro felicita a su homólogo argentino por reactivar los Consejos de Ministros de la CELAC

CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó a su homólogo de Argentina, Alberto Fernández, por la reactivación de los Consejos de... 20.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-20T01:05+0000

2022-05-20T01:05+0000

2022-05-20T01:05+0000

américa latina

nicolás maduro

argentina

venezuela

alberto fernández

celac

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1d/1110531835_0:48:1909:1122_1920x0_80_0_0_79306364fc7e77db3f524733924806e9.jpg

En Buenos Aires, se llevó a cabo la quinta reunión de ministras de Cultura de la CELAC.No obstante, Maduro afirmó que la CELAC es el único camino para lograr la unión y la inclusión de los países que integran ese mecanismo regional."La CELAC es nuestro camino, no hay otro, nuestro camino es América Latina y El Caribe, el camino de la unión, el camino de la inclusión, el camino de la diversidad, de la tolerancia, del compartir permanente de nuestra lucha, de nuestra historia, es América Latina y El Caribe nuestro camino es la CELAC", comentó.Maduro emitió las declaraciones en medio de la decisión de algunos países de no asistir a la Cumbre de las Américas, de haber exclusión.Ello, luego de que el Gobierno de EEUU decidió no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela tras alegar que estos países no respetan la carta democrática de las Américas.No obstante, la exvocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, aclaró que aún no se envían las invitaciones a los países y adelantó que este proceso podría ocurrir entre el 6 y el 10 de junio.La Cumbre de las Américas se llevará a cabo en la ciudad estadounidense de Los Ángeles entre el 6 y 10 de junio.

https://mundo.sputniknews.com/20220516/cumbre-de-las-americas-eeuu-ya-no-cuenta-con-el-liderazgo-politico-en-la-region-1125502601.html

argentina

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nicolás maduro, argentina, venezuela, alberto fernández, celac