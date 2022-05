"La verdad sigue secuestrada": multitudinaria marcha reclamó por desaparecidos en Uruguay

https://mundo.sputniknews.com/20220520/la-verdad-sigue-secuestrada-multitudinaria-marcha-reclamo-por-desaparecidos-en-uruguay-1125694412.html

"La verdad sigue secuestrada": multitudinaria marcha reclam贸 por desaparecidos en Uruguay

"La verdad sigue secuestrada": multitudinaria marcha reclam贸 por desaparecidos en Uruguay

Miles de personas marcharon por la principal avenida de Montevideo en reclamo por el destino de 197 detenidos desaparecidos durante la 煤ltima dictadura militar... 20.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-20T23:58+0000

2022-05-20T23:58+0000

2022-05-21T00:13+0000

am茅rica latina

uruguay

dictadura c铆vico-militar en uruguay (1973-1985)

marcha del silencio

agrupaci贸n de familiares de detenidos desaparecidos

馃摑 reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1125699509_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fbb0bfb0d88626f350871807f0662bec.jpg

Sputnik fue testigo del recorrido de la marcha, que comenz贸 en la esquina montevideana de Rivera y Arenal Grande, en el barrio Cord贸n, donde se ubica un Monumento a los Desaparecidos. Desde all铆, la columna encabezada por integrantes de la organizaci贸n Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos camin贸, en silencio y con carteles con los rostros de cada v铆ctima, hasta la Plaza Libertad.Al llegar, los asistentes cantaron el himno nacional y repasaron los nombres de las personas cuyo paradero contin煤a siendo incierto despu茅s de haber sido detenidos por las fuerzas represivas que operaban en la 茅poca.En di谩logo con Sputnik, el integrante de la organizaci贸n, Ignacio Errandonea, valor贸 que la consigna ha logrado sumar apoyos desde sectores que anteriormente no se expresaban p煤blicamente o participaban de la movilizaci贸n.Seg煤n el integrante de la organizaci贸n, las ediciones virtuales de 2020 y 2021 fomentaron otras maneras de honrar a los desaparecidos cada 20 de mayo, fecha escogida en conmemoraci贸n de los asesinatos de Zelmar Michelini y H茅ctor Guti茅rrez Ruiz, ambos legisladores al momento del Golpe de Estado de 1973 y ultimados en Buenos Aires, donde se manten铆an exiliados hasta su asesinato en 1976.Errandonea destac贸 que el apoyo a la causa de los familiares de desaparecidos es cada vez m谩s compartida en la sociedad uruguaya y rest贸 trascendencia a la actitud del senador del oficialista Partido Nacional, Gustavo Penad茅s, que durante una sesi贸n parlamentaria cuestion贸 a su par del Frente Amplio Amanda Dellaventura, por asumir temporalmente la presidencia de la c谩mara vistiendo una remera de Madres y Familiares."Sabemos que hay j贸venes blancos [del Partido Nacional] y colorados [del Partido Colorado] que apoyan la causa de Familiares y asisten a la marcha", remarc贸 Errandonea.Para el integrante de la organizaci贸n, posturas como la de Penad茅s, que asegur贸 que la actitud de Dellaventura "no representaba" a todos los legisladores, se explica porque desde el Gobierno "hay muchos que se ponen nerviosos" por los reclamos por verdad y justicia."Nosotros no reclamamos a un Gobierno en particular, reclamamos al Gobierno de turno porque hay informaci贸n y sigue sin conocerse", remarc贸.Errandonea record贸 que el lema de la edici贸n de 2022 es "la verdad sigue secuestrada" y es el mismo que se utiliz贸 en 2017, cuando el Gobierno estaba en manos de la coalici贸n de izquierda Frente Amplio.

https://mundo.sputniknews.com/20220413/la-carcel-del-pueblo-usada-por-la-guerrilla-uruguaya-es-reabierta-con-polemica--fotos-1124378884.html

uruguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

2022

Sergio Pintado https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

Sergio Pintado https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Sergio Pintado https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

uruguay, dictadura c铆vico-militar en uruguay (1973-1985), marcha del silencio, agrupaci贸n de familiares de detenidos desaparecidos, 馃摑 reportajes