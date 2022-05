https://mundo.sputniknews.com/20220520/kremlin-rusia-sigue-de-cerca-el-suministro-de-armas-de-occidente-a-ucrania-1125667854.html

Kremlin: Rusia sigue de cerca el suministro de armas de Occidente a Ucrania

Kremlin: Rusia sigue de cerca el suministro de armas de Occidente a Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — Los militares de Rusia siguen de cerca el suministro de armas occidentales a Ucrania, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. 20.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-20T12:14+0000

2022-05-20T12:14+0000

2022-05-20T12:27+0000

defensa

🛡️ industria militar

rusia

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

ucrania

occidente

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1125667829_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ef510b58b2e5c385cb2f2235d86f0f5f.jpg

A inicios de mayo el congresista Jason Crow, después de realizar una visita a Ucrania, declaró, citado por la cadena NBC, que Ucrania solicita a Estados Unidos misiles antibuque de base terrestre, como Harpoon o similares, drones de largo alcance y lanzacohetes múltiples.La víspera la agencia Reuters que cita a funcionarios y congresistas, informó que la Casa Blanca tiene la intención de entregar a Kiev armas antibuque como los misiles Harpoon, fabricados por Boeing o los misiles Naval Strike, producidos por Kongsberg y Raytheon Technologies.Formato de NormandíaAdemás, Peskov añadió que ya no hay motivos para reanudar la labor del Cuarteto de Normandía (Rusia, Ucrania, Francia y Alemania) que fue creado para implementar los Acuerdos de Minsk, que ya no existen.El 19 de mayo, el embajador ucraniano en Alemania, Andrei Melnik, instó a reiniciar el trabajo en el formato de Normandía con el fin de concertar un armisticio en Ucrania.El formato de Normandía de negociaciones sobre Ucrania existe desde junio de 2014, cuando los líderes de Rusia, Alemania, Francia y Ucrania, al conmemorar el 70 aniversario del desembarco de las tropas aliadas en Normandía, debatieron por primera vez la solución del conflicto en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en respuesta al violento cambio de Gobierno ocurrido en febrero del mismo año, a lo que Kiev respondió con ataques militares.Los países occidentales instaron a Rusia en numerosas ocasiones a intensificar la labor del Cuarteto de Normandía, a lo que Rusia contraatacó insistiendo que solo tenía sentido si Kiev cumplía los Acuerdos de Minsk.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

https://mundo.sputniknews.com/20220520/armas-de-eeuu-a-ucrania-una-ruta-expedita-para-equipar-a-grupos-terroristas-1125654954.html

https://mundo.sputniknews.com/20220519/el-kremlin-aboga-por-la-autodeterminacion-de-las-regiones-ucranianas-1125620882.html

ucrania

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

🛡️ industria militar, rusia, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania, ucrania, occidente, europa