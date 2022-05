https://mundo.sputniknews.com/20220520/exasesor-del-fbi-afirma-que-no-se-encontro-evidencia-de-vinculo-entre-trump-y-banco-ruso-1125652017.html

Exasesor del FBI afirma que no se encontró evidencia de vínculo entre Trump y banco ruso

WASHINGTON (Sputnik) — El FBI no encontró evidencia de un canal de comunicación encubierto entre el expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) y el...

Baker realizó la declaración durante el juicio contra el abogado de la exsenadora Hillary Clinton, Michael Sussmann.El abogado le dijo al FBI en 2016 que había un canal de comunicación encubierto entre la Organización Trump y Alfa Bank, que supuestamente está vinculado al Gobierno ruso.Sussmann es acusado de hacer una declaración falsa sobre no trabajar en nombre de ningún cliente.Una investigación realizada por el fiscal especial John Durham alega que Sussmann en realidad trabajaba para la campaña de Hillary Clinton, así como para el ejecutivo de tecnología Rodney Joffe.Baker enfatizó que el FBI concluyó que las acusaciones de Sussmann contra Trump no tenían fundamento y no pudo confirmar que hubiera un canal de comunicación encubierto, según el informe.El testimonio se hace eco del agente especial del buró Scott Hellman, quien dijo el 17 de mayo durante el juicio que se descubrió que las acusaciones contra Trump eran falsas, agregó.El FBI investigó las denuncias de colusión de Trump con el Gobierno ruso en una pesquisa dirigida por el fiscal especial Robert Mueller a partir de 2017.La investigación de Mueller no encontró evidencia de una conspiración criminal o colusión entre la campaña presidencial de Trump y funcionarios rusos.Durham en 2019 fue elegido para investigar los orígenes de la investigación del FBI sobre la campaña de Trump, que resultó en acusaciones contra Sussmann, así como contra Igor Danchenko y Kevin Clinesmith.

