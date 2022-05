https://mundo.sputniknews.com/20220520/el-presidente-uruguayo-aplaude-procesamiento-de-presunto-asesino-de-adolescente-argentina-1125692786.html

El presidente uruguayo aplaude procesamiento de presunto asesino de adolescente argentina

El presidente uruguayo aplaude procesamiento de presunto asesino de adolescente argentina

MONTEVIDEO (Sputnik) — El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, aplaudió el procesamiento del principal sospechoso del asesinato de la adolescente argentina... 20.05.2022, Sputnik Mundo

El presidente uruguayo destacó en la localidad de Soriano (oeste) el "muy buen trabajo de la Policía" que permitió identificar y detener al principal sospechoso del crimen ocurrido en 2014.Quien también elogió el trabajo policial fue el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que en una rueda de prensa en Montevideo junto al juez que entiende en la causa, Juan Manuel Giménez, dijo: "Se pensó que el sistema de Justicia uruguaya había abandonado el caso (…) no solamente no fue así, sino que esta resolución fue posible gracias al formidable trabajo hecho por Policía Científica"."Hoy [20 de mayo] (...) recién se inicia el sumario penal con todas las etapas, en donde no puedo saber si la defensa y la Fiscalía van a ofrecer o no prueba. Hoy no puedo decir que el caso está cerrado porque no conozco eso. Eventualmente no puedo saber cuál es el contenido de los medios que Fiscalía o la defensa puedan llegar a mostrar. El caso hoy no está cerrado", sostuvo, por su parte, el magistrado.Lola Chomnalez, de 15 años, fue asesinada en diciembre de 2014 mientras paseaba sola por el balneario comúnmente habitado por pescadores, pero que recibe miles de turistas durante el verano (austral).

