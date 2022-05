https://mundo.sputniknews.com/20220520/el-jefe-del-gabinete-ruso-afirma-que-moscu-mantiene-como-prioridad-renuncia-al-dolar-1125675332.html

El jefe del Gabinete ruso afirma que Moscú mantiene como prioridad renuncia al dólar

MOSCÚ (Sputnik) — La renuncia al dólar sigue siendo una prioridad para la economía de Rusia, pues esa moneda, junto con el euro, se utiliza cada vez más como... 20.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-20T14:54+0000

2022-05-20T14:54+0000

2022-05-20T14:54+0000

economía

rusia

💶 divisas

📈 mercados y finanzas

dólar

"Nos seguimos centrando en la renuncia al dólar", dijo Mishustin en una reunión en línea con los jefes de gabinetes de la CEI.El funcionario destacó que, para hacer frente a las sanciones, es necesario fortalecer la cooperación y utilizar más los mecanismos multilaterales, en particular, el tratado sobre la zona de libre comercio, la cooperación en la esfera del transporte y la logística, así como un mayor uso en los acuerdos en monedas nacionales.Para Mishistin, resulta evidente que Occidente, con sus sanciones antirrusas, quiere paralizar todas las relaciones comerciales con Moscú.Mishustin aseguró que Occidente quiere además "someter a su voluntad a aquellos que no están de acuerdo con semejantes pretensiones de hegemonía", pero la economía global hace que esos vetos repercutan negativamente en sus propios sistemas económicos."Desde el punto de vista del derecho internacional, las sanciones son completamente ilegítimas", recalcó el primer ministro ruso.Mishustin agregó que las restricciones minan las relaciones comerciales, de inversión, y conducen a un deterioro del entorno empresarial, así como "ponen al mundo al borde de una crisis económica a gran escala, que tendrá graves consecuencias para todos los Estados".Según el primer ministro, Rusia está acostumbrada a vivir bajo sanciones, "y las mismas no le impedirán seguir reforzando una cooperación constructiva con los amigos y colegas".Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia continúa desde el 24 de febrero en Ucrania y activaron más de 7.780 sanciones individuales y sectoriales que buscan elevar el costo del conflicto para Moscú.Por primera vez las restricciones incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, la congelación de sus reservas internacionales, el embargo sobre la importación de algunos agentes energéticos, así como el cierre del espacio aéreo, puertos y carreteras para transportistas rusos.Cientos de empresas anunciaron desde finales de febrero la decisión de suspender sus negocios en y con Rusia.Según la base de datos Castellum.AI, Rusia es ahora el país más castigado por las sanciones, por delante de Irán, Siria, Corea del Norte y Venezuela. Desde mediados de febrero pasado se activaron 7.782 nuevas medidas restrictivas en relación con Rusia, en adición a las 2.754 que ya estaban en vigor.

2022

