El Grupo de Trabajo regional: un millón de migrantes se queda en México cada año

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Un millón de migrantes se queda en México cada año y medio millón de personas mexicanas trabajan en EEUU en una "economía... 20.05.2022

El Grupo de Trabajo ha desarrollado en los últimos seis meses 70 recomendaciones con más de 80 páginas de antecedentes en informes provisionales, sobre aspectos específicos de la migración centroamericana.Esa instancia se creó en el marco de la reciente Cumbre de Líderes de América del Norte, realizada el 18 de noviembre pasado en Washington, y el documento se presenta mientras la región negocia la celebración de la próxima Cumbre de las Américas, en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, a mediados de junio, donde el tema estará en la agenda.Cambio de paradigmaEbrard dijo que el debate sobre migración muchas veces usa la misma referencia de debate del pasado siglo XX, mientras la región encara otra realidad, por un bajo crecimiento económico y el fin del llamado "bono demográfico" de haber sido una población latinoamericana joven .Además, la economía estadounidense está creciendo por década alrededor de 4%, mientras México y América Latina se rezagan en uno y 1,2%, respectivamente, prosiguió.Como consecuencia, EEUU, Canadá, en alguna medida, y México, un poco más adelante, "vamos a necesitar un gran número de personas para mantener nuestras economías, es un hecho", subrayó.Las dos respuestas posibles son: postergar la búsqueda de una solución a la movilidad humana, o "comenzar a organizarlo bien, para garantizar que sea algo ordenado, regular, seguro", pero hasta la fecha "no lo hemos podido lograr", admitió.Describió que el grueso de la migración "se da por vías consideradas irregulares. Es un calvario para las personas moverse, es muy riesgoso, hay redes muy grandes [de traficantes de personas], que manejan grandes recursos de dinero".RecomendacionesLas recomendaciones del Grupo de Trabajo multinacional buscan aproximarse a "un ideal de estos movimientos, reducir el costo humano y los riesgos de las personas en el corto plazo", que requiere una decisión de fondo.Finalmente, Ebrard dijo que existe una "idea supremacista tóxica, casi como un trastorno de personalidad".Ese enfoque racista admite que en la economía "sí los necesitamos (a los migrantes), pero no queremos que vengan. Ahí estamos".Para atender las causas de la migración que el reporte recomienda, mencionó el caso de El Salvador: con hasta 8.000 deportaciones o más al año desde México.Los programas sociales exportados a tres países de Centroamérica con unos 100 millones de dólares de cooperación mexicana, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, atienden a 20.000 salvadoreños.En suma, terminó el canciller, "mientras se decide el tema de fondo, ¿por qué no organizamos una inversión a mucho mayor escala que nos permita reducir el sufrimiento humano, que hoy se está provocando por esta indecisión?" ante una realidad demográfica totalmente diferente.El Grupo de Trabajo se ha reunido mensualmente desde mayo de 2021, cuando fue iniciado por el Consejo Mundial de Refugiados y Migración con el Centro de Estudios México-EEUU, el Colegio de México, el Instituto de Política Migratoria y el Diálogo Interamericano, y apoyado por el Gobierno de Canadá, el Grupo de Trabajo.

