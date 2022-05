https://mundo.sputniknews.com/20220520/eeuu-entre-la-realidad-y-la-fantasia-sobre-la-otan-1125687132.html

EEUU, entre la realidad y la fantasía sobre la OTAN

Biden alienta a Suecia y Finlandia a cuenta de la OTAN, mientras Blinken se inventa historias sobre Rusia respecto a la Alianza Atlántica. Bruselas asume que... 20.05.2022, Sputnik Mundo

Biden alienta a Suecia y Finlandia, mientras Blinken se inventa historiasEl presidente de EEUU, Joe Biden, anunció este jueves que enviará al Congreso las solicitudes de entrada a la OTAN de Suecia y Finlandia, para su más pronta ratificación, y aseguró que ambos países nórdicos tienen el apoyo absoluto de Washington.En tanto, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, ha sido el hazmerreír en una entrevista televisada en la que se abordó el tema de la Alianza Atlántica. Así, el presentador del programa le planteó a Blinken una "idea loca": invitar a Rusia a ser parte de la OTAN, a lo que el funcionario norteamericano respondió: "¿Sabe qué? En los años 90 [década de 1990] se habló de eso. Pero los rusos decidieron que esto no era lo que querrían hacer".En realidad, el tema de un eventual ingreso de Rusia a la OTAN se planteó en su momento, pero todo fue al revés. La versión que dio a conocer el presidente ruso, Vladímir Putin, hace cinco años en una entrevista que concedió al director de cine Oliver Stone. Entonces, Putin afirmó haber sugerido a Bill Clinton –cuando era presidente de EEUU y estuvo de visita en Moscú en el año 2000– considerar la adhesión de Rusia a la OTAN.Palabras más, palabras menos, Putin le dijo a Clinton: "Quizá haya que considerar la opción de que Rusia se una a la OTAN", a lo que Clinton respondió: "No tengo nada en contra". Pero toda la delegación se puso muy nerviosa, contó Putin en la entrevista con Oliver Stone en junio de 2017.BRICS: China asesta una fuerte bofetada a EEUUUna fuerte bofetada a las esperanzas de adherir a China a la estrategia antirrusa de Occidente. La asestó el gigante asiático durante una reunión que acaban de celebrar los cancilleres del grupo BRICS, donde la parte china manifestó claramente su apuesta por el desarrollo de este organismo en contrapeso al unilateralismo de EEUU y sus vasallos.El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, llamó a "ampliar" el grupo, integrado además por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, algo que, según sus palabras, aumentaría su influencia y representatividad, contribuyendo a la paz y al desarrollo mundial.Plan Cóndor, el mar de sangre derramado por EEUU que "sigue más que vigente"El Plan Cóndor, donde los regímenes lacayos de EEUU asesinaron por orden de Washington a 50.000 personas 'incómodas' para sus intereses en América Latina, al tiempo que 400.000 fueron encarceladas y 30.000 desaparecieron, "sigue más que vigente", según el analista uruguayo Rubén Suárez.Entrevistado con motivo de la multitudinaria Marcha del Silencio de este 20 de mayo en Uruguay, una convocatoria para conmemorar a las víctimas de "estos crímenes de lesa humanidad" promocionados y auspiciados por Washington, Suárez denunció que la potencia norteamericana nunca ha abandonado su estrategia para hacer desaparecer a toda aquella gente que se niegue a que su región sea tratada como 'patio trasero' de EEUU. En este contexto, subrayó que las bases militares estadounidenses en la región no son otra casa que su herramienta de dominio sobre la región.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

