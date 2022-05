https://mundo.sputniknews.com/20220520/caso-de-diplomatico-saab-va-ser-un-punto-de-tension-en-el-dialogo-venezolano-1125690494.html

"Caso de diplomático Saab va ser un punto de tensión en el diálogo venezolano"

CARACAS (Sputnik) — El reinicio de las conversaciones entre el Gobierno y la oposición de Venezuela parte en medio de una situación de tensión, que es la... 20.05.2022, Sputnik Mundo

"Creo que [el caso de Saab] va ser un punto de tensión dentro de estas conversaciones, pues no conozco un país que haya ganado un pleito con Estados Unidos, donde Estados Unidos devuelva personas que están buscadas por la justicia", afirmó el jefe de Gestión Comunicacional de la Escuela Latinoamericana de Medicina Doctor Salvador Allende.Saab, quien además de diplomático de Venezuela es empresario colombiano, está preso en Estados Unidos desde octubre, luego de que fue extraditado de Cabo Verde, donde estuvo más de un año detenido por pedido de la justicia de la nación norteamericana que lo acusa de lavar dinero del Gobierno venezolano.El presidente Nicolás Maduro repudió estos señalamientos contra Saab y aseguró que este solo estuvo a cargo de apoyar a su administración con la compra de medicamentos y alimentos, ante las sanciones impuestas por Estados Unidos.Saab en el diálogoTras su extradición, la delegación del Gobierno, encabezada por el diputado Jorge Rodríguez, decidió incluirlo como miembro de la mesa de diálogo, y puso como condición su liberación para continuar conversando con la oposición en México, y no fue hasta el miércoles que las partes volvieron a reunirse, luego de siete meses de suspensión del proceso.Aunque la liberación de Saab no se concretó, Romero consideró que este caso se convirtió en bandera del Gobierno venezolano "para exigir un poco de justicia verdadera dentro de las relaciones diplomáticas internacionales".Saab, consideró el experto en comunicación política, es de esas causas "típicas del Gobierno de Estados Unidos", en la que resultan detenidos los que defienden la soberanía "incluso defensores de la vida humana, caso Julian Assange [ciberactivista y fundador de la web WikiLeaks]"."Esas contradicciones que tiene la justicia norteamericana en estos momentos evidencian un carácter imperialista de la justicia norteamericana en su relación con los otros países", afirmó Romero.ReconocimientoSi el diálogo reinicia con un aspecto en contra por la detención de Saab, será vital entonces que la Casa Blanca reconozca a Maduro como presidente legítimo, indicó el experto.A ello le deben seguir, acotó Romero, el alejamiento de las políticas injerencias de Estados Unidos y el fin de lo que significó Juan Guaidó, el exdiputado que en 2019 se autoproclamó presidente interino de Venezuela y recibió apoyo de 53 países de occidente.En tal sentido, Romero calificó como positivo el intento de retomar el diálogo, aunque alertó sobre la posibilidad de que Estados Unidos busque socavar los vínculos de Venezuela con Rusia y China.

