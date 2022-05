Argentina tiene 47.327.407 habitantes según el Censo Nacional 2022

https://mundo.sputniknews.com/20220520/argentina-tiene-47327407-habitantes-segun-el-censo-nacional-2022-1125651447.html

"¡Somos más de 47Millones de argentinas y argentinos! Hoy, gracias al esfuerzo de todas y todos, tenemos más certezas para trabajar por un futuro mejor", tuiteó el mandatario.El resultado arrojaría un incremento de 7.210.311 habitantes con relación al último relevamiento, en 2010, cuando se registraron 40.117.096 ciudadanos y ciudadanas en los 24 distritos de este país sudamericano.La cuenta oficial del censo aclaró que se trata de los primeros resultados y que deben interpretarse como tendencia del operativo de campo.El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de Argentina extendió por una semana el Censo Nacional 2022 llevado a cabo en todo el territorio para añadir a personas y viviendas que quedaron descolgadas del operativo presencial realizado el 18 de mayo.Durante la semana de supervisión, 18.000 censistas recorrerán las viviendas que no fueron visitadas en el operativo."Cada uno de los 66.000 jefes/as de radio de todo el país tiene registro de las viviendas que no pudieron ser visitadas", aseguró el INDEC.Además se habilitó de nuevo el censo digital, una herramienta por primera vez implementada en el país para responder a las preguntas a través de Internet y que antes del relevamiento había cubierto a poco menos de la mitad poblacional.Desde las 8:00 horas (11:00 GMT) del 18 de mayo, más de 650.000 censistas recorrieron los hogares del país en un operativo supervisado por organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y los institutos de estadísticas oficiales de Ecuador, Perú y Uruguay.Durante su recorrido, los censistas reclamaron el comprobante del censo digital o realizaron la entrevista tradicional a quienes no contestaron las preguntas.Alrededor de la mitad de la población, 23.813.773 personas residentes en 8.615.318 viviendas, respondieron entre el 16 de marzo y las 8:00 horas (11:00 GMT) del 18 de mayo el cuestionario digital del censo que se llevó adelante en todo el territorio en un día declarado festivo por decreto.El cuestionario se armó en base a un censo de derecho, por el cual las personas son contabilizadas de acuerdo a su lugar de residencia habitual, según donde pasan la mayor parte del tiempo durante la semana.Los censos realizados hasta ahora en el país, que se preparan cada 10 años, contaban a las personas en el lugar en el que habían pasado la noche anterior.El cuestionario de este año, que tiene hasta 61 preguntas, es único para toda la población.Una de las novedades que presenta son las preguntas relativas al sexo y a la identidad de género, al autorreconocimiento indígena o afrodescendiente, y a las que tratan de discernir si hay personas con algún tipo de discapacidad, sea física o mental.El jefe de Estado felicitó al director del Indec, Marco Lavagna, por llevar adelante el operativo, y destacó que es el primer censo que contabiliza a las personas en situación de calle.El organismo público anunciará, dentro de tres meses, los resultados básicos preliminares del censo; a los ocho meses, los resultados básicos ampliados, y a los 13, los resultados definitivos.El Censo 2022 estaba programado para 2020, pero fue pospuesto ante la pandemia de COVID-19.

