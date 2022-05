https://mundo.sputniknews.com/20220520/amlo-ha-desnudado-el-caracter-bandido-y-canalla-de-eeuu-hacia-cuba-1125691043.html

"AMLO ha desnudado el carácter bandido y canalla de EEUU hacia Cuba"

"AMLO ha desnudado el carácter bandido y canalla de EEUU hacia Cuba"

Ángel Guerra Cabrera, periodista y luchador de la Revolución Cubana que derrocó la dictadura de Batista, habla con Sputnik sobre cómo se ha configurado la... 20.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-20T22:09+0000

2022-05-20T22:09+0000

2022-05-20T22:09+0000

américa latina

cuba

méxico

andrés manuel lópez obrador

eeuu

miguel díaz-canel bermúdez

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/08/1125252495_0:344:2582:1796_1920x0_80_0_0_83dbc3fddf731a4020dfaa9f683fed2d.jpg

Desde que Andrés Manuel López Obrador entró al poder en 2018, la postura de México en torno al bloqueo estadounidense a Cuba ha sido clara: las restricciones de Washington a La Habana deben terminar porque ya no son tiempos de Guerra Fría. No le ha temblado la mano al Gobierno de México en pedir abiertamente a Estados Unidos —y por diversos canales— que cesen las medidas coercitivas contra la isla, en medio de fuertes tensiones por la próxima Cumbre de las Américas, que se realizará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, y a la cual probablemente no asista Cuba. En septiembre pasado, durante el desfile por la Independencia de México, López Obrador dijo, ante la presencia del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, que "ningún Estado tiene derecho a someter a otro pueblo ni a otro país".El exdirector de Juventud Rebelde —el segundo diario más importante de Cuba durante el mandato de Fidel Castro— asegura que no vale la pena ilusionarse con la supuesta flexibilidad anunciada por Biden en torno a la política exterior estadounidense hacia la isla, "porque al mismo tiempo que pasa eso, la Embajada de Estados Unidos no para de conspirar para derrocar el Gobierno cubano". Aunque desde hace muchas décadas la política exterior de México se basa en el respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos, la realidad es que siempre ha existido una hermandad especial entre mexicanos y cubanos, sobre todo a través de vertientes culturales que, muchas veces, trastocan la política. Si bien actualmente el vínculo entre Cuba y México se ha estrechado, la realidad es que en los Gobiernos anteriores esa relación se enfrió un poco debido a la visión más conservadora de los expresidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). El exmiembro de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) de Cuba considera "una canallada" que Estados Unidos siga incluyendo a la isla en su lista de países que patrocinan y fomentan el terrorismo, cuando La Habana incluso ha cooperado con Washington en combatir este problema, dice. "[Los estadounidenses] llegaron al colmo de la inmoralidad de violar sus propias normas y, una semana antes de que se fuera Trump, Pompeo adoptó una resolución para incluir a Cuba otra vez [en dicha lista], aunque Obama ya la había sacado", señala el también analista político. "La apertura de Obama nunca llegó a suprimir el bloqueo, hay que dejarlo muy claro", asegura este hombre, que cree fervientemente en que, aun con las medidas coercitivas de la Casa Blanca, la isla podrá impulsar su desarrollo económico y social como lo ha hecho en las últimas seis décadas.

https://mundo.sputniknews.com/20220520/mexico-y-cuba-se-hermanan-silvio-rodriguez-dara-concierto-gratuito-en-cdmx-1125649638.html

https://mundo.sputniknews.com/20220520/eeuu-ha-sido-desafiado-cedera-aun-mas-ante-cuba-y-venezuela-1125647293.html

cuba

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

cuba, méxico, andrés manuel lópez obrador, eeuu, miguel díaz-canel bermúdez, 💬 opinión y análisis