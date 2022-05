https://mundo.sputniknews.com/20220519/turquia-advierte-a-la-otan-que-vetara-la-adhesion-de-suecia-y-finlandia-1125617715.html

Turquía advierte a la OTAN que vetará la adhesión de Suecia y Finlandia

Turquía advierte a la OTAN que vetará la adhesión de Suecia y Finlandia

ANKARA (Sputnik) — El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que su país bloqueará la incorporación de Finlandia y Suecia en la alianza bélica. 19.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-19T11:05+0000

2022-05-19T11:05+0000

2022-05-19T11:06+0000

internacional

turquía

otan

recep tayyip erdogan

finlandia

suecia

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1125617838_0:0:2876:1619_1920x0_80_0_0_a83610b4dde544fd90949e18ad002907.jpg

Finlandia y Suecia presentaron el 18 de mayo su solicitud para adherirse a la OTAN.Antes, el líder turco señaló que su país se opone al ingreso de los dos países nórdicos debido a que apoyan, según él, al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), un grupo prohibido en Turquía por actividad terrorista.La nueva eventual expansión de la OTAN polariza también a Croacia. El 18 de mayo, el presidente de ese país, Zoran Milanovic, recalcó que instruirá al representante permanente croata ante la organización militar para que vote en contra de la entrada de Finlandia y Suecia hasta que se resuelvan los problemas balcánicos. El ministro de Exteriores croata, Gordan Grlic-Radman, cuestionó a Milanovic y afirmó que su país apoyará la entrada de los dos países nórdicos en la OTAN. Relaciones con RusiaAnkara no puede renunciar a las relaciones con Rusia, declaró Erdogan.Subrayó que las relaciones entre Turquía y Rusia tienen carácter estratégico y por eso Ankara "no puede rechazarlas o romperlas".Sin embargo, Ankara también tiene relaciones con Ucrania, mencionó el líder turco.El líder turco mencionó que mantiene contactos con ambos homólogos ya que "nadie se beneficiará de una nueva guerra mundial".Las declaraciones de Erdogan fueron publicadas en su cuenta de Twitter.Rusia anunció el pasado 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó el pasado 24 de febrero para "desmilitarizar" y "desnazificar" Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan elevar el costo del conflicto para Moscú.

https://mundo.sputniknews.com/20220516/turquia-afirma-que-no-aceptara-la-adhesion-de-finlandia-y-suecia-a-la-otan-1125497656.html

https://mundo.sputniknews.com/20220301/turquia-no-planea-imponer-sanciones-a-rusia-1122483943.html

turquía

finlandia

suecia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

turquía, otan, recep tayyip erdogan, finlandia, suecia, europa