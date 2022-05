https://mundo.sputniknews.com/20220519/quien-es-rosa-icela-la-funcionaria-que-amlo-candidateo-para-las-elecciones-de-2024-1125637655.html

¿Quién es Rosa Icela, la funcionaria que AMLO 'candidateó' para las elecciones de 2024?

¿Quién es Rosa Icela, la funcionaria que AMLO 'candidateó' para las elecciones de 2024?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no descartó que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela, pueda competir por la... 19.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-19T20:57+0000

2022-05-19T20:57+0000

2022-05-19T20:57+0000

américa latina

méxico

política

elecciones presidenciales en méxico (2024)

claudia sheinbaum

marcelo ebrard

andrés manuel lópez obrador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1125642912_0:13:1024:589_1920x0_80_0_0_31db77c11a3fd51c9744b69712c05907.jpg

Durante su conferencia matutina del 19 de mayo, López Obrador reconoció la labor de Icela Rodríguez y declaró que le ayuda "muchísimo", por lo cual no descartó que también pueda competir por la candidatura presidencial."Hasta me reclamaron, que ahora que dije que todos los que estaban podrían ser candidatos, no la mencioné a ella. Pues también aprovecho porque está haciendo una muy buena labor Rosa Icela", declaró el mandatario mexicano.Durante la conferencia de este 17 de mayo, López Obrador mencionó a algunos de los miembros del gabinete y políticas de Morena que podría competir por la candidatura presidencial en 2024.El mandatario mexicano reconoció la labor de Zoé Robledo, titular del IMSS, al igual que la de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y la de su "paisano" Adán Augusto, secretario de Gobernación.Al referirse a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el mandatario dijo que la quiere mucho, aunque no quiso precisar si es su "consentida"."Aquí lo importante es quién va a decidir, va a decidir el pueblo, si es el soberano, porque eso es historia, eso es historia, el que sean los ciudadanos los que elijan al candidato o a la candidata; y luego los ciudadanos eligen a la presidenta o al presidente, no una persona, no hay tapado", concluyó el mandatario mexicano.¿Quién es Rosa Icela?Rosa Icela Rodríguez Velázquez nació en Xilitla, en el estado de San Luis Potosí, el 5 de septiembre de 1959. Aunque ahora cuenta con una amplia trayectoria en el sector público, la funcionaria estudió la licenciatura en Periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.Ejerció como reportera en varios medios de comunicación nacionales entre ellos Televisa Radio, El Universal, La Afición y La Jornada.Su carrera política inició en 1997 cuando fue asignada como coordinadora general de Comunicación Social en la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal.Posteriormente, en el 2000, se integró al equipo de Andrés Manuel López Obrador, cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México, como directora general de Participación Ciudadana en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.En la siguiente administración al frente del ahora canciller Marcelo Ebrard, ocupó el cargo de coordinadora general del gabinete de Gobierno y Seguridad Pública, puesto que ocupó hasta 2009, cuando llegó a ser directora general del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores.En 2012, con Miguel Ángel Mancera, ocupó el cargo de secretaria de Desarrollo Social de la Ciudad de México y posteriormente, en 2015, fue la secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades.En 2018, se integra a las campañas de López Obrador y Claudia Sheinbaum, quien, tras ganar la elección, asigna a Rosa Icela como secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, puesto que abandona en 2020 para integrarse al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.Otros cargos que ha ocupado son la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; ha sido encargado de 90 coordinaciones territoriales de seguridad, y fue representante de López Obrador en las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justica Cuauhtémoc III, en Tepito, y en las colonias Buenos Aires, Doctores y Obrera.Entre los reconocimientos que ha recibido está la Medalla Omecíhuatl del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal; la presea Tepantlato al mérito en Desarrollo Social del Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la FES Aragón, y un premio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Red Nacional de Organizaciones de Adultos Mayores, Jubilados y Pensionados A.C.

https://mundo.sputniknews.com/20220512/ebrard-es-el-favorito-para-las-elecciones-de-2024-pero-sheinbaum-le-pisa-los-talones-1125404742.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, política, elecciones presidenciales en méxico (2024), claudia sheinbaum, marcelo ebrard, andrés manuel lópez obrador