No hay lugar para 'outsiders' en República Dominicana... todavía

El líder político y analista quisqueyano José Francisco Peña Guaba, en un artículo publicado en El Nuevo Diario, de Santo Domingo, se preguntaba si en su país sería posible el surgimiento de un candidato outsider para las elecciones generales del 19 de mayo de 2024, similar a los casos de Donald Trump en EEUU, Nayib Bukele en El Salvador —estos dos a la postre presidentes— o Javier Milei en Argentina.El exdiplomático considera que el cielo electoral dominicano por ahora está despejado y no se avecina la irrupción de un político sin pedigrí en la próxima contienda en las urnas, pero tampoco descarta de cuajo la posibilidad, pues circunstancias especiales en el tramo final de la carrera electoral lo haría "potencialmente posible" como resultado del descontento general por la "megacrisis" económica internacional.Un outsider es "una persona ajena a la política, que viene a irrumpir tempestivamente en la misma con propuestas radicales de cambios al statu quo del sistema económico y social imperante", señala Peña Guaba, presidente del partido Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS, centroizquierda).Estos candidatos "antisistema", señaló, por lo general son autores de "propuestas muchas veces alocadas y casi siempre demagógicas, pero que endulzan los oídos de las masas para buscar que le voten a su favor".El analista advirtió que existe un "gran descontento nacional" en Dominicana con los partidos tradicionales y con la gestión del Gobierno de Luis Abinader, lo cual podría ser explotado por la posible concertación de fuerzas opositoras entre los emergentes partidos de izquierda Alianza País, Frente Amplio y el Movimiento Patria Para Todos.Ese descreimiento hacia las fuerzas políticas tradicionales preparan el terreno para la llegada de candidatos ajenos al sistema.Triángulo electoralEl abogado y comentarista político dominicano Edgar Moreno adelantó que en 2024 la porfía electoral se dará entre tres candidatos: el líder del proyecto reeleccionista, Luis Abinader, del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados), el expresidente Leonel Fernández (Fuerza del Pueblo), y quien postule el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).De la administración del PLD (2016-2020) el analista recuerda su incapacidad para mitigar el déficit de aulas en el sistema público educativo, así como las múltiples denuncias de corrupción que salpicaron su gestión.De Fernández (1996-2000 y 2004-2012) Moreno recuerda que "no resolvió un solo problema nacional".Y Abinader, según su criterio, "ha demostrado que ha sido más de lo mismo, al cual se le señala de estar manteniendo en el gabinete del Gobierno a un grupo de incompetentes en sus cargos, solo por compromisos electorales, y de asegurarle una persecución diferenciada, al representante de la oligarquía en el Gobierno".Un pie en palacioAunque aún queda mucha tela por donde cortar, Peña Guaba saltó al ruedo de las opiniones desenfadadas al darle rienda suelta a su optimismo y vaticinar que Fernández ya tiene en un pie el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo en Santo Domingo.El veterano político de 68 años de edad ganará primera o en segunda vuelta, auguró.Agregó que Fernández es el más completo de los políticos dominicanos del momento, el más experimentado y el más relacionado, "¿y, por qué no decirlo? el más capacitado".De manera que, cuando el cuatrienio electoral marca su ecuador este 19 de mayo, la posibilidad de un Bukele antillano o un Trump tropical instalado en el Palacio Nacional dominicano parece muy prematura.

