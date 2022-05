https://mundo.sputniknews.com/20220519/las-sanciones-contra-rusia-afectan-a-eeuu-y-eso-se-vera-en-proximas-elecciones-1125607430.html

"Las sanciones contra Rusia afectan a EEUU y eso se verá en próximas elecciones"

"Las sanciones contra Rusia afectan a EEUU y eso se verá en próximas elecciones"

CARACAS (Sputnik) — Las sanciones que aplicó Estados Unidos contra Rusia se revirtieron contra su propio Gobierno y esto será evidente en las próximas... 19.05.2022, Sputnik Mundo

Wong destacó que algunas compañías de Estados Unidos perdieron cerca de 100 millones de clientes."Se han reducido los mercados con estas sanciones a Rusia. Son 100 millones que dejan de adquirir productos de Amazon, 100 millones que comienzan a tener otras inclinaciones, productos que no pueden comerciar porque no pueden pagar a través del SWIFT", explicó.SWIFT (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.Rusia inició el pasado 24 de febrero una operación militar especial en Ucrania alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú tres días antes como estados soberanos, necesitan ayuda frente a la agresión de Kiev.Tras la operación especial militar, varios países establecieron sanciones contra Moscú, las cuales van desde la desconexión parcial de Rusia del sistema Swift, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia.Postura rusaAl respecto, el analista indicó que Estados Unidos aplicó estas sanciones pensando que cambiaría la postura de Rusia.Por el contrario, opinó Wong, este tipo de sanciones están fortaleciendo los lazos entre gobiernos que se han manifestado como "antimperialistas"."La correlación de fuerzas que ya ha cambiado sustancialmente en torno a seguir oyendo, aceptando las propuestas de Estados Unidos, ya esa época ya pasó", señaló.El hecho de que Rusia no hace lo que Estados Unidos quiere, expuso Wong, y que se está perjudicando directamente a su propia población y la europea, conllevará a un deterioro acelerado de la Alianza Atlántica, pues a su juicio los países de Europa se distanciarán de las presiones de la Casa Blanca.

