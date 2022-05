https://mundo.sputniknews.com/20220519/las-armas-que-envia-eeuu-sirven-para-crear-ejercitos-irregulares-1125642471.html

"Las armas que envía EEUU sirven para crear ejércitos irregulares"

"Las armas que envía EEUU sirven para crear ejércitos irregulares"

CARACAS (Sputnik) — Las armas que Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte envían a otras naciones, bajo el argumento de apoyar... 19.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-19T20:48+0000

2022-05-19T20:48+0000

2022-05-19T20:49+0000

américa latina

eeuu

otan

venezuela

saúl ortega

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1116607439_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_f1437f9836e68a2895e9f3893e252651.jpg

"Con estas armas crean ellos [Estados Unidos] los ejércitos no regulares que están al margen de los Estados y comenten todo tipo de atrocidades y crímenes y no son llevados ante los organismos jurisdiccionales, aunque corresponde a la violación de derechos humanos, porque están protegidos por los gringos [Estados Unidos]", afirmó el diputado.En diversos escenarios como Afganistán, afirmó el parlamentario, el Gobierno de Estados Unidos utilizó la misma técnica, que empujó la creación de organizaciones que actúan al margen de la ley y de los derechos humanos como los son Daesh —autodenominado Estado Islámico, proscrito en Rusia— y los talibanes —sancionados por la ONU por actividad terrorista—.Ortega, legislador por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aseguró que en este momento el mundo atraviesa por un cambio en el que la Casa Blanca intenta posicionar su nuevo sistema de colonialismo."Hay una urgencia por un nuevo orden internacional y las fuerzas que emergieron de la Segunda Guerra Mundial no quieren ceder su espacio, por eso presionan con los tipos de guerra que hemos estado viendo", acotó.Para el analista, Estados Unidos y sus aliados mantienen guerras por distintos flancos con el objetivo de recuperar su hegemonía.El plan, explicó el legislador, es socavar los sistemas políticos de las naciones con una dirección política distinta a sus intereses para generar crisis en las naciones que se oponen a su dominio y así "ellos imponer gobiernos títeres en todas las partes del mundo".Bajo este esquema, agregó Ortega, se desarrolla la guerra en Ucrania, la cual sostuvo se mantendrá hasta que haya una "definición sobre el nuevo orden internacional".El Senado de EEUU aprobó este 19 de mayo un proyecto de ley de ayuda a Ucrania de 40.000 millones de dólares, y envió la legislación a la Casa Blanca para que la firme el presidente Joe Biden.La legislación autoriza aproximadamente 20.000 millones de dólares para que el Departamento de Defensa gaste en asistencia de seguridad para Ucrania, incluida la provisión de equipo militar.Rusia inició el pasado 24 de febrero una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú tres días antes como Estados soberanos, necesitan ayuda frente a la agresión de Kiev.

https://mundo.sputniknews.com/20220420/un-gran-agujero-negro-sabe-eeuu-donde-terminaran-las-armas-que-envia-a-ucrania-1124613608.html

eeuu

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, otan, venezuela, saúl ortega