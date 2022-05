https://mundo.sputniknews.com/20220519/la-policia-venezolana-rescata-a-una-joven-secuestrada-hace-mas-de-4-meses-en-el-oeste-1125626304.html

La Policía venezolana rescata a una joven secuestrada hace más de 4 meses en el oeste

CARACAS (Sputnik) — Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela rescataron a la joven Frányely... 19.05.2022, Sputnik Mundo

américa latina

venezuela

desaparecidos

"Gracias a labores de inteligencia del Cicpc durante cuatro meses y 20 días, en impecable operación, hemos rescatado a la ciudadana barinesa, Frányely Guerrero, quién se encuentra segura junto a sus familiares. Al momento tenemos cuatro detenidos, seguimos investigando", indicó Ceballos a través de su cuenta de Twitter.Guerrero, por su parte, aseguró que se encuentra en buen estado de salud y agradeció a todos por sus oraciones."Aquí estoy, aquí estoy, me rescataron y estoy bien, gracias a todos y gracias a todos por sus oraciones", indicó Guerrero a través de un vídeo que publicó el director del Cicpc, Douglas Rico, en su cuenta de Instagram (red social prohibida en Rusia como extremista).De acuerdo con medios locales, la mujer desapareció el pasado 30 de diciembre al salir de una peluquería en la población de Bum Bum, en el oeste de Barinas.Posteriormente, su vehículo apareció en la vía hacia otra localidad llamada Curbatí.Los familiares de la joven realizaron campañas en redes sociales, en las que pedían oraciones y exigían su liberación.En enero pasado, el presidente Nicolás Maduro señaló como responsable de los secuestros en Barinas al denominado grupo de Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos (Tancol)."Ha habido dos secuestros seguidos en Barinas, esos son los Tancol, los terroristas armados narcotraficantes de Colombia que nos traen el delito de secuestro desde Colombia y se meten hasta Barinas, tengan la seguridad hay una investigación, no me meto en la investigación, pero hay que darle seguridad al pueblo y combatir a las bandas a las Tancol y a las bandas de secuestradores", comentó.En reiteradas ocasiones, Maduro denunció que el Gobierno de Colombia busca infiltrar en su país a esos grupos armados para ocasionar desestabilización, por lo que ordenó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) detenerlos.

venezuela, desaparecidos