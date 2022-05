https://mundo.sputniknews.com/20220519/la-insolita-historia-de-un-hombre-que-comio-hamburguesas-todos-los-dias-por-50-anos--fotos-1125609386.html

La insólita historia de un hombre que comió hamburguesas todos los días por 50 años | Fotos

La insólita historia de un hombre que comió hamburguesas todos los días por 50 años | Fotos

El estadounidense Donald Gorske ostenta un récord Guinness como la persona que más Big Mac ha comido en su vida: más de 30.000 hamburguesas. El 17 de mayo... 19.05.2022, Sputnik Mundo

En una entrevista con Guinness World Records, Gorske recuerda que fue amor al primer bocado. Al probar la hamburguesa en un restaurante McDonald's de su ciudad natal de Fond du Lac, en Wisconsin, pensó que "probablemente iba a comerlas por el resto de su vida".El hombre califica las Big Mac como "los mejores sándwiches del mundo" y a menudo come dos hamburguesas al día. En el último medio siglo, solo hubo ocho ocasiones en las que no consumió una Big Mac.El hombre celebró el aniversario en el mismo restaurante donde en su tiempo comió su primera hamburguesa y donde incluso hay colgado un retrato suyo.En 1999, Gorske batió su primer récord Guinness con un total de 15.490 hamburguesas. Y en agosto de 2021, alcanzó un nuevo máximo al comer ni más ni menos que 32.340 Big Mac. El hombre guarda los recibos y las cajas de todas las hamburguesas que comió. Su insólita colección muestra cómo ha cambiado su diseño en las últimas décadas.Gorske afirma que las hamburguesas no afectan a su salud y se muestra convencido de que continuará consumiéndolas por el resto de su vida.

