La Cancillería de Tailandia: la participación de Rusia en el foro de APEC no se somete a debate

BANGKOK (Sputnik) — La participación de Rusia en el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) no puede someterse a debate, dijo a los periodistas... 19.05.2022, Sputnik Mundo

Tailandia asumió la presidencia de la APEC en 2022, el foro anual de esta organización se celebrará en noviembre en Bangkok."El tema de participación de Rusia en el foro de la APEC en noviembre de 2022 no puede someterse a debate durante los preparativos de este evento. Hemos invitado a todas las economías de la APEC sin exclusión alguna, incluida Rusia. Así es nuestra posición", declaró el portavoz y agregó que cada país "toma la decisión sobre su participación".Anteriormente Estados Unidos y sus aliados intentaron ejercer presión sobre Indonesia, que este año preside el G20, con el fin de impedir la participación de Rusia en la cumbre del Grupo de los Veinte que se celebrará en Bali en noviembre. Pero las autoridades indonesias respondieron que a Rusia se envió la invitación y no puede revocarse, también dijeron que la cumbre estudia cuestiones económicas y que la política no puede influir sobre su agenda.El Gobierno de Indonesia a propuesta de EEUU y sus aliados al mismo tiempo invitó a Ucrania a participar en la cumbre.En el Sudeste asiático se celebrarán en noviembre tres cumbres, a las que están invitados los jefes de Estado y de Gobierno de los respectivos países: la del G20 en Indonesia, en la isla de Bali; la de la APEC en Bangkok y la de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Nom Pen (Camboya), en el marco de esta última se planea organizar cumbres bilaterales de la ASEAN con sus socios de diálogo y la cumbre de Asia Oriental (EAS).Puesto que los tres países que ejercen la presidencia en estas actividades en 2022 son miembros de la ASEAN y se encuentran en la misma región, las cumbres se planearon de un modo que sea cómodo asistir a las tres, o a dos de las tres, para los líderes de los países llegando a la región por un período de 5 a 7 días.Tanto en Indonesia como en Tailandia y Camboya los organizadores declararon que esperan la presencia de los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Joe Biden, así como del presidente de China, Xi Jinping.La ASEAN está integrada por diez miembros: Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Birmania, Singapur, Tailandia y Vietnam.Rusia es miembro del G20, socio estratégico de diálogo de la ASEAN, miembro de la EAS y miembro del foro de la APEC.

