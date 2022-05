https://mundo.sputniknews.com/20220519/finlandia-aclara-que-el-despliegue-de-armas-nucleares-en-su-territorio-no-esta-sobre-la-mesa-1125616301.html

Finlandia aclara que el despliegue de armas nucleares en su territorio "no está sobre la mesa"

La primera ministra finlandesa expresó su esperanza de que la reacción de Rusia al ingreso de Finlandia en la OTAN no sea muy dura. También recordó que los presidentes finlandés y ruso, Sauli Niinisto y Vladímir Putin, discutieron por teléfono ese asunto y señaló que la reacción del líder ruso fue "tranquila".Al mismo tiempo, aseguró que Finlandia está preparada "para cualquier situación, incluidos ciberataques y ataques híbridos".Marin destacó la importancia de que Finlandia haya presentado la solicitud de ingreso en la OTAN simultáneamente con Suecia."Debemos lograr que toda la región del Norte y del mar Báltico sea protegida. Ya cooperamos estrechamente en defensa con Suecia, Noruega y otros países de la región. Cuando entremos en la OTAN incrementarán nuestra seguridad colectiva y la capacidad de defensa", remarcó la primera ministra finlandesa.Polonia, dispuesta a acoger las tropas de la OTAN Por su parte, el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, se pronunció por acuartelar en el territorio nacional, con carácter permanente, las tropas ligeras de la OTAN.Al intervenir este 19 de mayo con un discurso en la conferencia Strategic Ark, en Varsovia, Morawiecki llamó a "establecer bases aliadas permanentes en los países del flanco oriental de la OTAN".Refiriéndose a las solicitudes de ingreso presentadas por Estocolmo y Helsinki, Morawiecki dejó en claro que "en el caso de un ataque a Suecia o Finlandia durante el proceso de adhesión a la OTAN, Polonia acudirá en su ayuda".El pasado 18 de mayo, los embajadores de Finlandia y Suecia entregaron las respectivas solicitudes de ingreso al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en Bruselas.El 16 de mayo, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró que Ankara no aceptaría el ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN debido a que estos países, según él, apoyan al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK, proscrito como terrorista en Turquía).Sin la aprobación unánime de todos los miembros, Finlandia y Suecia no podrán ingresar en la Alianza.El Ministerio de Exteriores de Rusia advirtió en reiteradas ocasiones que el ingreso de esos países nórdicos en la OTAN implicaría consecuencias, tanto para sus relaciones bilaterales con Moscú como para el conjunto de la arquitectura de seguridad europea.El 16 de mayo, el presidente ruso, Vladímir Putin, aseveró que Moscú no tiene "problemas con estos países" y la expansión de la Alianza Atlántica a Finlandia y Suecia "no crea una amenaza directa para Rusia". A la vez subrayó que la posible expansión de la infraestructura militar del bloque bélico a este territorio podría provocar una "respuesta" de Rusia.

finlandia, europa, otan, polonia