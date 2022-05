https://mundo.sputniknews.com/20220519/esta-rota-la-otan-turquia-y-croacia-rechazan-ingreso-de-suecia-y-finlandia-1125634928.html

¿Está rota la OTAN?: Turquía y Croacia rechazan ingreso de Suecia y Finlandia

Turquía presenta condiciones, y Croacia aduce intereses propios. ¿Por qué sanciones contra Rusia no pueden funcionar? EEUU y sus vasallos, responsables de... 19.05.2022, Sputnik Mundo

¿Frente común turco-croata contra adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN?Turquía, que se opone al ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN, ya no está sola en su cruzada. Croacia tampoco respalda la intención de estos dos países de engrosar las filas de la Alianza Atlántica. Y es que el presidente croata, Zoran Milanovic, confirmó que instruirá al representante permanente de su país ante la OTAN, Mario Nobilo, para que vote en contra del ingreso de estos países nórdicos al bloque militar."Esto no sería un acto contra Finlandia y Suecia, sino en favor de Croacia", subrayó Milanovic en conferencia de prensa tras una reunión de los representantes de los Estados miembro de la Alianza en la que se discutió estas posibles incorporaciones.EEUU y sus vasallos, responsables de un 'apagón alimentario' de dimensiones bíblicasLa presunta responsabilidad de Rusia en una gran hambruna que amenaza al mundo es otra de las tantas falsedades promovidas por los verdaderos culpables de poner en grave riesgo la seguridad alimentaria global, es decir, EEUU y sus vasallos, según denuncia la parte rusa.Una falsedad que difunden las portadas de la prensa hegemónica con titulares como 'Rusia amenaza la seguridad alimentaria mundial', así como personajes políticos como el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien reitera –siguiendo el ejemplo de sus 'compañeros mayores' como el presidente norteamericano, Joe Biden–, que es la nación euroasiática "la que provocaba hambre en el mundo". Lo mismo dijo el G7, advirtiendo por posible hambruna de 50 millones de personas si el conflicto de Ucrania continúa.Ante estas acusaciones, la portavoz de Exteriores ruso, María Zajárova, hizo una publicación que deja al desnudo la intención de Occidente de transferir su culpa a Moscú. En el texto, la diplomática recuerda que los precios de los alimentos, que rozan niveles máximos en todo el mundo, can creciendo desde hace unos años, donde tan sólo en 2021 las cotizaciones del trigo crecieron a un ritmo de un 25%, al tiempo que las del maíz y la colza se dispararon en los dos últimos años un 162% y un 175%, respectivamente. Una dinámica que obedece a una serie de factores.Cancillería de Rusia resalta "excelente nivel" de relaciones con NicaraguaLas relaciones entre Nicaragua y Rusia "están en un excelente nivel", tanto en lo político, como en lo económico, según dijo Vladímir Belinski, vicedirector del Departamento Latinoamericano de la Cancillería rusa, en el marco de la conmemoración en Moscú de los 127 años del natalicio del héroe nacional nicaragüense, el general Augusto Sandino."Nuestra cooperación estratégica abarca varias esferas. En primer lugar, mantenemos un excelente diálogo político basado en una comprensión y entendimiento mutuos. Otro punto fuerte de nuestra relación es el ámbito económico, donde el volumen del intercambio comercial entre las partes aumentó considerablemente el año pasado. También desarrollamos nuestra cooperación científico técnica, entre una gran variedad de temas en los que trabajamos para intensificar y aumentar nuestras relaciones, también en ámbitos como la educación y cultura. En este contexto, tenemos un constante intercambio de delegaciones", sostuvo el diplomático en declaraciones a Spuntik.Grupo de médiums colombiano 'Creyentes' explica el estudio del espiritismoTodos nos hemos preguntado en algún momento que es lo que hay más allá después de la muerte, o de si los fantasmas existen. Por eso, hemos invitado al grupo de médiums y astrólogos colombianos conocidos como "Creyentes", para tener una charla en la que nos explican la relación de las personas con los espíritus y las energías.Su líder, Diana Cano Aguirre nos permitió una entrevista para explicarnos un poco más de que es el mundo de los espíritus, además de su experiencia en este campo.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

