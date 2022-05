https://mundo.sputniknews.com/20220519/cuba-apoya-una-iniciativa-de-china-de-seguridad-mundial-cooperativa-y-sostenible-1125633642.html

Cuba apoya una iniciativa de China de seguridad mundial, cooperativa y sostenible

LA HABANA (Sputnik) — El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, saludó la iniciativa de China de tener una visión de seguridad cooperativa y sostenible... 19.05.2022, Sputnik Mundo

américa latina

cuba

china

bruno rodríguez

asia

relaciones bilaterales

xi jinping

La iniciativa fue presentada en el recién concluido Foro de Boao, efectuado en la isla de Hainan, al sur de China. La iniciativa del mandatario chino propone comprometerse con el concepto de la seguridad común, amplia, cooperativa y sostenible, así como trabajar para mantener la paz y la seguridad en el mundo, además de respetar la soberanía y la integridad territorial de todos los países y no interferir en sus asuntos internos.A su vez, insta a cumplir con los objetivos y principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, rechazar la mentalidad de la Guerra Fría, oponerse al unilateralismo y decir no a la política de los grupos y enfrentamiento entre bloques.También llama a tomar en serio las preocupaciones de seguridad legítimas de todos los países, respetar el principio de la seguridad indivisible, crear una arquitectura de seguridad efectiva y equilibrada y oponerse a intentos de lograr la seguridad de una nación a expensas de la seguridad de otro país.Reclama además resolver las disputas entre las naciones de manera pacífica, a través de diálogos y consultas, rechazar el doble rasero y oponerse al uso de las sanciones unilaterales, mantener la seguridad en dominios tradicionales y no tradicionales y trabajar juntos en disputas regionales y desafíos globales, como el terrorismo, el cambio climático, la ciberseguridad y la bioseguridad.

2022

