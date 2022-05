https://mundo.sputniknews.com/20220519/china-rechaza-las-sanciones-ilegitimas-contra-las-potencias-emergentes-1125650016.html

"China rechaza las sanciones ilegítimas contra las potencias emergentes"

El mundo emergente plantea nuevas formas de organización a nivel internacionalSegún declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Zhao Lijan, los países del Grupo de los Siete (G7) no deben perjudicar los intereses de China para resolver la crisis en Ucrania y aclarar las relaciones con la Federación de Rusia. Al respecto, "el gigante asiático tiene una estrategia de política exterior que intenta sobrellevar esta transición sistémica, con la intención de resolver los conflictos mediante el diálogo diplomático y los consenso acordados en mesas de negociación", sostuvo.En este sentido, "China rechaza las sanciones unilaterales e ilegítimas contra las potencias emergentes del Sur Global, porque es consciente de que esto se enmarca en una política de volver hacia una mirada de Guerra Fría, que busca forzar alineamientos en el sistema internacional de otros países en desarrollo", indicó. Por otro lado, "ello tiene el objetivo de coartar el crecimiento económico y el reposicionamiento de los países emergentes en esta nueva transición hacia la multipolaridad", aseveró Schulz.Crisis hegemónica de OccidenteEn este marco, "existe una crisis de liderazgo de las potencias occidentales, específicamente de los EEUU, desde fines de los años noventa y principios del 2000", indicó. Al respecto, "desde la caída de las torres gemelas y la crisis financiera global de 2008, hay una crisis de hegemonía en torno a la capacidad de conducción del sistema internacional hacia un destino que sea provechoso para el sostenimiento del unipolarismo anglosajón, ya sea en su vertiente continentalista o globalista", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el analista salvadoreño Walter Fagoaga, con quien dialogamos sobre las medidas del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, referentes a la implementación del bitcóin en el país centroamericano.El Bitcóin como factor de soberanía para El SalvadorEl presidente salvadoreño reivindicó los beneficios del bitcóin, a pocos días de reunirse con representantes de 32 bancos centrales y 12 autoridades financieras para presentarles los potenciales de esta divisa digital. En este marco, "la medidas referentes al bitcóin como moneda de curso legal han superado las expectativas de quienes decían que iba a ser una imposición", indicó. Debido al muy bajo nivel de inclusión financiera, "el uso de esta moneda no ha logrado ser canalizado por la población", sostuvo.Para que esta criptomoneda logre consolidarse, "es necesario una mayor educación financiera", advirtió. Sin embargo, "en materia de acceso a un elemento de bancarización y uso digital, la aplicación Chivo Wallet fue muy exitosa", indicó. Con respecto al avance en términos de soberanía para el país, "El Salvador es un país dolarizado, por lo que la criptomoneda viene a ser un punto de fricción con EEUU", indicó. En este sentido, "EEUU no va a ver con agrado su uso", concluyó Fagoaga.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre la emergencia de los nuevos temas referentes a la cooperación internacional.'El Lugar'En M24 estuvimos en contacto con Diego Kuropa, con quien dialogamos sobre su disco 'El Lugar' que presentará el próximo 10 de Junio en el Teatro El Galpón. Asimismo, hablamos sobre su nueva composición inspirada en la Marcha del Silencio.Tributo a 'Billie Holiday'En el cierre cultural, también dialogamos con el saxofonista Gonzalo Levin, quien se presentará con su noneto en la Sala Hugo Balzo del Sodre el próximo 27 de Mayo, con motivo de su concierto en el que interpretará el álbum Strings for Holiday, de Lee Konitz.

