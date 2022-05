https://mundo.sputniknews.com/20220519/argentina-se-organiza-para-apoyar-a-lula-en-las-elecciones-brasilenas-1125606367.html

Argentina se organiza para apoyar a Lula en las elecciones brasileñas

Argentina se organiza para apoyar a Lula en las elecciones brasileñas

Faltan menos de cinco meses para las presidenciales de Brasil. Lula da Silva se enfrentará a Jair Bolsonaro en un contexto de inestabilidad interna

El próximo 2 de octubre tendrán lugar las presidenciales en Brasil. Las diferentes encuestas muestran como favorito al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), del Partido de los Trabajadores (PT), por sobre el actual mandatario, Jair Bolsonaro, electo en 2018 y que aspira a la reelección. La región sigue con detenimiento el curso de los acontecimientos por las implicancias que tendrá el resultado del país más grande de América Latina.Si bien la situación tiene elementos favorables para quien fue presidente brasileño del 2003 al 2011, los cinco meses faltantes se presentan complejos. "Van a ser las elecciones más difíciles desde la redemocratización del país", explica Paulo Pereira, periodista e integrante del PT que vive en Argentina, dónde forma parte de la organización del Comité Argentino Lula Presidente.Pereira junto con otros brasileños y brasileñas que viven en Argentina se organizaron para ser parte de la campaña desde el país vecino: "Son 82.000 brasileños que viven en Argentina hoy, de esos 82.000 el 42% vive en la ciudad de Buenos Aires, 26% en la provincia, y los demás están en otras provincias, principalmente Rosario, Córdoba, Misiones", cuenta.No es la primera vez que Pereira, quien votó por Lula en su primera victoria en 2002 y vive desde hace ocho años en Buenos Aires, se organiza para movilizarse por lo que pasa en Brasil. Ocurrió en el 2014 en la elección de Dilma Rousseff; en 2016 cuando Dilma fue derrocada por lo que Pereira califica de "golpe de Estado"; en 2018 en la elección que ganó Bolsonaro, y ahora también: "Con la realidad de Brasil, la realidad social que vivimos no queda otra que salir a la calle y salir a militar".El objetivo, dice, "es derrotar a Bolsonaro en las urnas el 2 de octubre y derrotar el bolsonarismo en todo el país". Para eso el aporte desde Argentina resulta importante, tanto para conseguir votos, apoyar a que las elecciones, resultados y días posteriores transcurran en calma democrática, como también porque hay enfrente un adversario común.Cómo llegó Brasil hasta aquíEntender la elección de octubre en Brasil necesita de hacer un pequeño ejercicio de memoria, según Pereira. Uno de los puntos de partida son los 21 años de dictadura, entre 1964 y 1985: "La forma en cómo la gente entiende el espacio público, los temas de seguridad pública, la gestión de los Gobiernos, o que defiende la mano dura, tiene que ver con esa memoria, esa construcción de los Gobiernos militares".Si bien las marcas de la dictadura permanecieron en el tejido social, en particular por la ausencia de un proceso de justicia y memoria, la posibilidad de un golpe de Estado parecía haber quedado atrás. "Si me preguntaban años atrás que volveríamos a vivir un golpe de Estado te hubiera dicho que eso no pasaba más en Brasil, que ya estaban consolidadas las instituciones, la gente".Sin embargo, en el 2016 ocurrió la destitución de Rousseff. "Fue golpe de Estado, ahora no se necesitan más los tanques en las calles, se tienen todas las estructuras del poder a disposición, es decir la derecha que gobernó el país por 500 años, cuando vio que no volvería al poder a través del voto, decidieron, como decidieron a lo largo de toda la historia, que iban a tomar el poder". Así Rousseff fue derrocada, y asumió Michel Temer, quien había sido su vicepresidente.Ese 2018 fue el año en que Lula fue encarcelado, lo cual le impidió presentarse a las elecciones: allí estuvo 580 días antes de salir de la cárcel y recién en el 2021 recuperó sus derechos políticos luego de un fallo del Supremo Tribunal Federal.Ahora ambos dirigentes se enfrentarán. "Son muchos los temas y el peligro de la continuidad de un poder como el que representa Bolsonaro: no es solo la persona, es todo lo que significa este perfil en el poder", explica Pereira. Si bien Lula encabeza las encuestas, el actual mandatario "sigue teniendo un apoyo del 30%, después de cuatro años de un Gobierno que es un desgobierno".Brasil y Argentina"Argentina es el segundo país más grande de la región, tiene peso político, económico, es el principal socio comercial de Brasil, tiene ese peso que es capaz de movilizar fuerzas y poderes políticos en la región. Tener a Argentina con la mirada, la solidaridad con el pueblo trabajador brasileño, es fundamental para garantizar que el proceso democrático de octubre sea respetado", afirma Pereira."Bolsonaro ya anunció públicamente que en octubre puede dar un golpe de Estado, entonces nosotros vamos a necesitar primero ganar con mucha diferencia, eso lo estamos haciendo con nuestras bases", explica el militante del PT, que es parte de la dirección de la campaña de apoyo a Lula que fue lanzado formalmente el pasado 7 de mayo en el Instituto Patria, en Buenos Aires.La organización a favor del PT lleva varios años en Argentina. "Cuando Bolsonaro visitó Argentina fue donde tuvo la protesta más fuerte en contra de su visita", recuerda Pereira. También señala la importancia de la visita a Lula en la cárcel de Curitiba realizada por Alberto Fernández en julio de 2019, antes de ser electo presidente: "Imagínate los riesgos para un candidato que todavía no había ganado las elecciones".El interés político por Brasil en Argentina, la militancia de brasileños y brasileñas en el país —como Pereira—, sumado a la política del PT de crear núcleos de organización —llamados Comités de Lucha Popular—, dieron lugar a la planificación de la campaña de Lula en Argentina. "Hoy somos 15 núcleos en todo el mundo, el único de Latinoamérica es Buenos Aires. Somos como 50 brasileños que estamos organizados en el núcleo, de estos 50, 35 son afiliados al PT, y tienen ese deseo, esa urgencia y necesidad de militar".Un adversario común en un mundo en crisis"Es un momento clave para el mundo, las extremas derechas vienen retomando espacios muy peligrosos, sabemos muy bien de lo que son capaces porque ya gobernaron e hicieron desastres", explica Pereira.Esas extremas derechas tienen expresiones en varios países. En el caso brasileño, con Bolsonaro, quien ha reivindicado la dictadura en Brasil y expuesto en más de una ocasión su cercanía con el expresidente Donald Trump (2017-2021); o en el caso de Francia, la contienda que enfrentó al ahora reelecto Emmanuel Macron con Marine Le Pen. Lula le dio públicamente su apoyo al presidente francés durante la segunda vuelta por enfrentarse, afirmó, a la extrema derecha.La figura de Lula tiene, según Pereira, un alcance global: "Lula fue tapa de la revista Times hace poco, hablaba de la guerra en Ucrania, es uno de esos líderes que las cosas que hablan importan y cambian un poco las estructuras de poder. Lula habla del sur-sur, habló recientemente sobre una moneda común".Es mucho lo que se juega para Brasil, Argentina, la región, el mapa global. La importancia del 2 de octubre es grande y el objetivo será, explica Pereira, lograr una amplia diferencia de votos.La amenaza de Bolsonaro, un presidente "que no tiene absolutamente nada de democrático" es real, según Pereira, y, por lo tanto, ganar en las urnas requerirá muchos esfuerzos en los tiempos previos, durante la elección y para luego garantizar un relevo presidencial sin problemas en caso de ganar Lula.

