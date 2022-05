https://mundo.sputniknews.com/20220519/argentina-dispuesta-a-una-mayor-coordinacion-con-los-paises-brics-1125637159.html

Argentina, dispuesta a una mayor coordinación con los países BRICS

Argentina, dispuesta a una mayor coordinación con los países BRICS

BUENOS AIRES (Sputnik) — El ministro argentino de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, dijo que Argentina está dispuesto a estrechar lazos con los países... 19.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-19T18:59+0000

2022-05-19T18:59+0000

2022-05-19T19:24+0000

américa latina

argentina

brics

relaciones comerciales

inflación

📰 conflicto en el este de ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/18/1124746363_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_396ecde768422a8c2a0c0ed135161ea1.jpg

Durante la videoconferencia, Cafiero presentó a su país como un proveedor estable de alimentos y energía."Contamos con la segunda reserva mundial más importante de shale gas y la cuarta en shale oil, somos uno de los principales productores y exportadores de cereales a nivel global, y también somos líderes en biotecnología aplicada a la producción de alimentos", detalló.En esta línea de discurso, Cafiero advirtió que "las necesidades globales de los países en desarrollo vienen siendo relegadas desde hace décadas".El ministro argentino consideró que las próximas presidencias del G20 —Grupo de las 20 economías más desarrolladas del mundo—, que ostentarán Indonesia en 2022, India en 2023 y Brasil en 2024, son una oportunidad "para impulsar nuevos enfoques y colocar la atención mundial sobre las necesidades de los países en desarrollo"."Solo a través de una mayor coordinación de los países en desarrollo en foros como el G20, la Organización Mundial del Comercio [OMC], el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional [FMI] podremos consolidar y profundizar una agenda en la que las economías emergentes deben ser el motor de una recuperación económica, inclusiva y sostenible en el tiempo", afirmó.Inflación y UcraniaAl respecto, el canciller argentino descartó que el problema de la inflación, que repercute en todo el mundo, pueda solucionarse con solo una subida de tasas de los países centrales, sino que deben ser múltiples las medidas para financiar el desarrollo de los países.En otro tramo de su discurso, Cafiero consideró que debe haber una mayor colaboración entre las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) para que potencien su integración tecnológica y tengan acceso a mayor financiamiento."La inserción en las cadenas globales de valor, en particular de las mypymes [pequeñas y medianas empresas], configura otro de los temas centrales para nuestros países", insistió al destacar que este sector es integrado en Argentina por más de 600.000 empresas que aportan el 65% del empleo privado formal.Durante la reunión de los BRICS Plus, como se denomina a estos encuentros en donde participan países invitados, el ministro argentino también se refirió a la situación en Ucrania."Un cese al fuego entre la Federación de Rusia y Ucrania es imperioso, por eso contribuir a encontrar una respuesta y un camino de salida a este conflicto es una obligación que nos concierne a todos", postuló.A raíz de una crisis que tiene impacto en todo el mundo, "los países en desarrollo estamos afectados en mayor proporción por un histórico aumento de los precios de los alimentos, los fertilizantes y la energía, así como por una mayor presión financiera, debido a que no disponemos de los recursos suficientes para hacer frente a esta nueva realidad en tan corto plazo", advirtió.Los integrantes de los BRICS reciben el 30% de las exportaciones argentinas y proveen el 43% de las importaciones.El grupo BRIC, que se constituyó en 2009 y en 2011 sumó a Sudáfrica (BRICS), abarca al 42% de la población mundial —con 2.984 millones de habitantes—, y representa el 24% del Producto Interno Bruto (PIB) de todo el planeta, equivalente a 134.951 millones de dólares, de acuerdo a estimaciones del Gobierno argentino.

https://mundo.sputniknews.com/20220518/argentina-ingresara-a-los-brics--1125599364.html

https://mundo.sputniknews.com/20220519/china-propone-iniciar-el-proceso-de-ampliacion-del-brics-1125632760.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

argentina, brics, relaciones comerciales, inflación, 📰 conflicto en el este de ucrania