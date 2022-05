https://mundo.sputniknews.com/20220518/venezuela-agradece-la-postura-de-amlo-ante-la-cumbre-de-las-americas-1125583381.html

Venezuela agradece la postura de AMLO ante la Cumbre de las Américas

"Venezuela saluda y agradece la postura valiente del presidente López Obrador que aboga por una América diversa e inclusiva. Su llamado a una Cumbre de las Américas sin exclusiones resuena en nuestra América", escribió el canciller de Venezuela, Carlos Faría, en su cuenta de Twitter.El presidente mexicano reiteró el 17 de mayo que si los representantes de Nicaragua, Cuba y Venezuela son excluidos de la cumbre, que se celebrará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, Estados Unidos, no acudirá, sino que enviará a su canciller, Marcelo Ebrard.López Obrador destacó en sus declaraciones, respecto a esta postura, que la Constitución de su país consagra el principio de no intervención en política exterior.Por su parte, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció que no hará presencia en la Cumbre de las Américas, al igual que la mandataria de Honduras, Xiomara Castro.

