Rusia recuerda la victoria soviética contra el fascismo

La Plaza Roja de Moscú se convirtió en el escenario de un desfile militar a gran escala en el que participaron más de 10.000 militares y casi 200 unidades de equipo militar. Al solemne evento también asistió el presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, quien en su discurso rindió homenaje a los veteranos y a los participantes de la operación militar especial que el país euroasiático está realizando en la región del Donbás.En este marco, "es interesante ver el contraste con Occidente, ya que allí la victoria en la Segunda Guerra Mundial es un evento poco destacable, donde se hace un acto protocolar en Francia, pero la gente no lo siente y no sale a festejarlo", explicó Tapia. En el contexto de la operación especial en Ucrania, "esto es altamente relevante, ya que se siente un ambiente de revivir una situación similar", indicó. Hoy, "nuevamente hay ideologías que atentan contra la existencia de la nación rusa", añadió.La Unión Europea cumple un rol secundario en la crisis ucranianaCon respecto a las sanciones contra Rusia, "por suerte no se está viendo un decaimiento de la economía rusa, como uno esperaría en esta situación", expresó. Por su parte, "el Gobierno ruso está dispuesto al diálogo con Europa y negociar nuevas condiciones de seguridad colectiva, tanto para la Unión Europea como para Rusia", aseveró. Sin embargo, si bien este es un conflicto netamente europeo, "Rusia tiene que hablar con EEUU, porque el rol que tomó la UE es de aliado secundario estadounidense", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el investigador Alessandro Pagani, con quien dialogamos sobre la pugna entre Rusia y Occidente, en el marco del aniversario de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC).La OTSC es un factor de estabilidad en el espacio euroasiáticoLa OTSC acumuló un potencial suficiente para hacer frente a varios desafíos y amenazas, declaró en un comunicado el consejo de ese organismo. El pasado 16 de mayo en Moscú, se celebró una cumbre de los líderes de Armenia, Bielorrusia, Rusia, Kirguistán, Kazajistán y Tayikistán, con motivo del 30 aniversario del Tratado de Seguridad Colectiva y el 20 aniversario de la OTSC.Con respecto a un eventual desmembramiento de Ucrania, "todo parece indicar que el país volverá a lo que fue antes de Lenin, cuando ese territorio de frontera era mesa de banquete de los voraces apetitos de los imperialismos occidentales y de los sub-imperialismos de Europa Oriental", aseveró Pagani. Más aun, "se destaca el papel agresivo de Polonia con respecto al proyecto revanchista de un gran reino Polaco-lituano", indicó. Sobre ello, "es aquí el papel de los países bálticos como idiotas útiles", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, realizó un análisis sobre la emergencia de los nuevos temas referentes a la cooperación internacional.Parlamento de mujeres y diversidadesEn M24 estuvimos en contacto con Evis Millán, con quien dialogamos sobre el tercer Parlamento Plurinacional de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, que se realizará en la provincia argentina de Salta, del 22 al 25 de mayo de 2022.Música uruguayaEn el cierre cultural, también dialogamos con la joven cantautora uruguaya Lucía Aramburú, quien nos contó sobre sus composiciones y el repertorio de música tradicional rioplatense, al que se dedica desde hace años.

