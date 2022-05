https://mundo.sputniknews.com/20220518/polonia-promete-aprobar-la-adhesion-de-finlandia-y-suecia-a-la-otan-cuanto-antes-1125578862.html

Polonia promete aprobar la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN cuanto antes

VARSOVIA (Sputnik) — Polonia dará su visto bueno a la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN lo más pronto posible, declaró el portavoz del Gobierno polaco... 18.05.2022, Sputnik Mundo

El vocero precisó que la propuesta al respecto se enviará al Sejm polaco cámara baja del Parlamento) para que apruebe la adhesión de estos países a la Alianza.Varsovia intentará convencer a sus socios de la OTAN, incluida Turquía, de seguir su ejemplo, aseguró el portavoz.La operación militar que Rusia lanzó en Ucrania el pasado 24 de febrero empujó a Finlandia y Suecia a replantearse su tradicional política de neutralidad e inclinó la opinión pública a favor del ingreso en la OTAN.Este 18 de mayo los embajadores de los dos países entregaron las solicitudes de ingreso al secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, en Bruselas.El 16 de mayo, Erdogan declaró que Ankara no aceptará el ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN debido a que estos países, según él, apoyan al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK, proscrito como terrorista en Turquía).El Ministerio de Exteriores ruso advirtió en reiteradas ocasiones que el ingreso de esos países nórdicos en la OTAN implicaría consecuencias, tanto para sus relaciones bilaterales con Rusia como para el conjunto de la arquitectura de seguridad europea.El 16 de mayo, el presidente ruso, Vladímir Putin, aseveró que Moscú no tiene "problemas con estos países" y la expansión de la Alianza Atlántica a Finlandia y Suecia "no crea una amenaza directa para Rusia". A la vez subrayó que la posible expansión de la infraestructura militar del bloque bélico a este territorio podría provocar una "respuesta" de Rusia.

