https://mundo.sputniknews.com/20220518/nuevos-hitos-en-el-himalaya-1125562166.html

Nuevos hitos en el Himalaya

Nuevos hitos en el Himalaya

SAN SALVADOR (Sputnik) — La actual temporada de ascensos a las cumbres del Himalaya aún es joven, pero ya ha dejado varios hitos, sobre todo en coronaciones al... 18.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-18T01:29+0000

2022-05-18T01:29+0000

2022-05-18T01:29+0000

internacional

himalaya

asia

everest

alpinismo

⚽ deportes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106848/44/1068484453_0:36:1920:1116_1920x0_80_0_0_ec48ab88626578593ae363d5968a841f.jpg

Las autoridades turísticas de Nepal expidieron este año más de 300 permisos para que alpinistas se aventuren en estos parajes recónditos, elevados y hermosos, pero a la vez desafiantes, que ponen a prueba los límites de cada cual.El clima ha sido bastante benévolo en estas semanas, a diferencia de 2021, cuando casi todos los intentos por treparse en el 'techo del mundo' chocaron con condiciones muy duras, y que de cierta manera intuyeron quienes conocen al espíritu de la montaña.De hecho, muchos sherpas lloraban el pasado año en el ritual de la 'Puja', celebrado en el Campo Base del Everest para invocar el beneplácito de la montaña que veneran como 'Chomolugma' (la Madre del Universo), porque sabían que algunos no volverían.Entre los que tuvieron que renunciar entonces tras unas interminables horas en la 'Zona de la Muerte', sobre los ocho mil metros de altura, estuvo la salvadoreña Alfa Karina Arrué, quien este año sí cumplió su sueño de coronar la imponente cima.Con una sólida preparación y confianza en sus capacidades, Arrué se convirtió en la primera persona de El Salvador que conquista el Everest y poco después la uruguaya Vanessa Estol también lo consiguió, ratificándose como la mujer de su país que más alto ha llegado en el montañismo.A su vez, Ronald Quintero también hizo historia para Honduras, al llegar a lo alto del Everest y apenas 27 horas después coronar el vecino monte Lhotse, la cuarta montaña más alta del mundo, todo un record centroamericano.Coleccionando ocho milesEse doble desafío -Everest-Lhotse- es el próximo reto de la alpinista noruega Kristin Harila en su empeño de ser la primera mujer que sube los 14 'ocho miles' en un año, y avanza a un ritmo impresionante.Harila coronó el Annapurna (8.091 metros) el 28 de abril, el Dhaulagiri (8.167 metros) el 8 de mayo y el Kangchenjunga (8.586 metros) seis días después, acompañada por los sherpas Pasdawa y Dawa Ongju, casi sin descansar en el campamento base.La alpinista nórdica quiere emular la hazaña del militar nepalí Nirmal 'Nims' Purja, quien subió los 14 'ochomiles' en 2019, y quien es una leyenda por sus records y por ser quien tomó la foto viral de una larga fila para coronar el Everest.Octogenario en las nubesOtro héroe que acaparó atención durante los ascensos primaverales fue el español Carlos Soria, quien a sus 83 años y con una prótesis de rodilla llegó hasta el campo tres del Dhaulagiri, pero tuvo que regresar por lo agreste del sendero y el mal tiempo.En aquellos trajines coincidió con Harila, estancada junto a sus sherpas por las nevadas terribles. Al final, la noruega y su equipo superaron el reto, pero el ibérico reconoció que las condiciones no le eran razonablemente propicias y decidió regresar."Cuando la montaña está difícil, se lucha con ello, pero cuando está peligrosa es otra cosa", explicó Soria a medios españoles al volver a casa, aunque dejó abierta la puerta para un regreso al Himalaya, pues se sabe con condiciones de vencer al Dhaulagiri.Mujer recordA sus 48 años, la guía nepalí Lhakpa Sherpa es la mujer que más veces ha conquistado el Everest, al lograr su décimo ascenso y el segundo por la vertiente sur del también conocido como Sagarmatha (La Frente del Cielo).Residente en Estados Unidos, Lhakpa promueve Cloudspace Climbing, una pequeña agencia de expediciones y trekking con la que comparte técnicas de alta montaña, con la misión adicional de empoderar a las mujeres e inspirar a otras jóvenes."Quiero demostrar que las mujeres nepalíes son trabajadoras, determinadas y que pueden hacer cualquier cosa que se propongan", ha afirmado esta sherpa, que coronó el Everest por primera vez en la primavera del año 2000.El rey de las alturasComo preámbulo de los asaltos al Everest, un grupo de sherpas es el encargado de fijar la cordada principal que ayuda al resto de los alpinistas. En el equipo de este año volvió a estar el indiscutible rey de esta cumbre, el sherpa nepalí Kami Rita, quien la escaló por vigésimo sexta vez.El pasado 7 de mayo, el legendario guía de 52 años retornó a la cima que pisó por primera vez hace casi tres décadas, cuando apenas tenía 24 años, pero cargaba el peso de una milenaria cultura de seres humanos acostumbrados a las alturas.Oriundo de la aldea de Thame, Kami lleva la profesión en la sangre: su padre fue uno de los primeros sherpas profesionales y su hermano mayor, Lhakpa Rita, logró 16 ascensiones al Everest.Como integrante de la agencia Seven Summit Treks, el recordista ha escalado otros 'ocho miles', como el K2 y el Lhotse, el Manaslu y el monte Cho Oyu. En 2018 ascendió al Everest por vigésimo segunda vez, rompiendo la marca de Apa Sherpa y Phurba Tashi Sherpa.

https://mundo.sputniknews.com/20220514/la-alpinista-uruguaya-vanessa-estol-conquista-el-monte-everest-1125452820.html

https://mundo.sputniknews.com/20220513/ronald-quintero-del-everest-al-lhotse-en-casi-27-horas-1125441609.html

https://mundo.sputniknews.com/20220504/china-instala-en-el-everest-la-estacion-meteorologica-mas-alta-en-el-mundo-1125107627.html

himalaya

asia

everest

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Tomás Lobo

Tomás Lobo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tomás Lobo

himalaya, asia, everest, alpinismo, ⚽ deportes