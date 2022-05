https://mundo.sputniknews.com/20220518/migrantes-llaman-a-aprobar-la-nueva-constitucion-en-chile-1125563340.html

Migrantes llaman a aprobar la nueva constitución en Chile

La Convenci贸n Constitucional arrib贸 el 16 de mayo a la Regi贸n de Antofagasta (norte), ubicada a 1.336 kil贸metros al norte de Santiago, para presentar el borrador de la nueva constituci贸n. En la zona, adem谩s, se encuentran sesionando las 煤ltimas comisiones del proceso; Armonizaci贸n, Normas Transitorias y Pre谩mbulo.Por otro lado, los convencionales que no se encuentran en ninguna comisi贸n est谩n visitando distintos lugares de la regi贸n para reunirse con la ciudadan铆a y conocer sus inquietudes de cara a la 煤ltima etapa del proceso constituyente.Este 17 de mayo, se desarroll贸 un encuentro y conversatorio con organizaciones migrantes y promigrantes, donde los convencionales dieron a conocer la propuesta de texto constitucional en el sector de La Bonilla, lugar donde se encuentran varios campamentos que nacieron por tomas de terrenos.El director del Servicio Jesuita Migrante en Antofagasta, Fernando Guzm谩n, convers贸 con Sputnik para dar a conocer el panorama migratorio en la regi贸n: "Antofagasta no ha quedado exenta de la crisis humanitaria que se ha generado a partir de la pandemia, de los cierres de las fronteras y esto tambi茅n se manifest贸 en llamada crisis migratoria".Guzm谩n explic贸 que las familias migrantes han quedado sin empleos en la regi贸n producto de la pandemia y esto conlleva a que sean desalojados de las casas donde arriendan, lo que ha producido un incremento de campamentos en la zona.La vivienda dignaDurante la segunda actividad con comunidades migrantes, los convencionales se dirigieron hasta el sector de Los Arenales, donde se encuentran 14 comit茅s de vivienda y viven 2.700 familias, de los cuales el 80% de la poblaci贸n es migrante.Algunas de las preguntas que m谩s 茅nfasis hac铆an los ciudadanos a los convencionales giraban en torno a la vivienda y c贸mo qued贸 plasmado este derecho en el borrador de nueva constituci贸n presentado por el pleno de la Convenci贸n el pasado 16 de mayo.Fue el 19 de abril que el pleno de la Convenci贸n aprob贸 el art铆culo 4 de la Comisi贸n de Derechos Fundamentales que consagra que "toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria".Al mismo tiempo, el pleno aprob贸 el segundo inciso del art铆culo y que establece que "el Estado deber谩 tomar todas las medidas necesarias para asegurar el goce universal y oportuno de este derecho, contemplando, a lo menos la habitabilidad, el espacio y equipamiento suficiente, dom茅stico y comunitario, para la producci贸n y reproducci贸n de la vida, la disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la accesibilidad, la ubicaci贸n apropiada, la seguridad de la tenencia y la pertinencia cultural de las viviendas, de conformidad a la ley".Los convencionales hicieron 茅nfasis que los derechos sociales aprobados por el pleno, si llegase a ganar la opci贸n Apruebo en el plebiscito de salida el pr贸ximo 4 de septiembre, no se dar谩n de un d铆a para otro por estar sujetos a materias de ley y a las normas transitorias que se est谩n discutiendo al interior de la constituyente para implementar la nueva carta magna.Derechos para migrantes en la nueva constituci贸nLorena Zambrano, vocera de la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapac谩, se帽al贸 a Sputnik que "hay normas que est谩n plasmadas en la propuesta de nueva constituci贸n, como, por ejemplo, el derecho de las mujeres, en la de los ni帽os y la plurinacionalidad".As铆 mismo, Zambrano explic贸 que los puntos m谩s importantes para los migrantes en la propuesta de nueva constituci贸n tienen que ver con la libertad ambulatoria y la nacionalidad y ciudadan铆a.El primero se帽ala que "toda persona tiene derecho a trasladarse, residir y permanecer en cualquier lugar del territorio nacional, as铆 como entrar y salir de este". El segundo hace 茅nfasis en que "las y los extranjeros avecindados en Chile por m谩s de cinco a帽os podr谩n ejercer el derecho de sufragio".Los art铆culos con respecto a migraci贸n son el derecho al asilo y el principio de no devoluci贸n. Este 煤ltimo se帽ala que ninguna persona solicitante de asilo o refugiada ser谩 regresada por la fuerza a su pa铆s de origen.Zambrano explic贸 que la nueva constituci贸n garantiza derechos pol铆ticos y sociales espec铆ficos a las personas migrantes, refugiadas y chilenas en el exterior. Adem谩s, se帽al贸 que las normas que destacan del borrador para los migrantes son el derecho a una vida libre de violencia de g茅nero, derecho al trabajo decente, derecho al cuidado y al reconocimiento del trabajo dom茅stico y de cuidados, derecho a la libertad sindical, derecho a la seguridad social, derecho a la salud y la educaci贸n.Iquique: una situaci贸n urgenteFue el 25 de septiembre de 2021 cuando unas lamentables im谩genes dieron la vuelta al mundo. Esa jornada, un grupo de personas despoj贸 a migrantes venezolanos de sus pertenencias y les prendieron fuego en las calles de Iquique, localidad ubicada 1.757 kil贸metros de Santiago.Respecto a c贸mo han evolucionado los hechos en la ciudad de Iquique, Lorena Zambrano se帽al贸 que sigue tensa y "lamentablemente hay m谩s muertes violentas. Por tanto, la situaci贸n conlleva una urgencia que se est谩 comenzando a trabajar en las mesas interseccionales".

