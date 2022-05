https://mundo.sputniknews.com/20220518/mexico-prepara-mas-demandas-en-eeuu-el-supremacismo-blanco-nos-preocupa-1125603592.html

México prepara más demandas en EEUU: "El supremacismo blanco nos preocupa"

México prepara más demandas en EEUU: "El supremacismo blanco nos preocupa"

El Gobierno de México externó su preocupación por los sentimientos racistas en contra de la comunidad hispana, ya que estas ideas a veces pueden derivar en... 18.05.2022, Sputnik Mundo

El canciller mexicano Marcelo Ebrard aseguró que su país alista más demandas penales en contra de fabricantes de armas de Estados Unidos, con lo cual fortalecería sus argumentos jurídicos para que una Corte de Distrito de Massachusetts inicie un juicio. En una breve e improvisada charla con medios de comunicación en la Ciudad de México, el funcionario señaló que, aunque ya existe una demanda que se interpuso en agosto de 2021, todavía quedan más. El canciller de México también manifestó su preocupación por los grupos supremacistas blancos que operan en Estados Unidos, principalmente en la frontera sur, donde colectivos como Californians for Population Stabilization y American Border Patrol se dedican a asesinar o ahuyentar violentamente a los migrantes mexicanos y centroamericanos que buscan el "sueño americano". Sobre el reciente tiroteo en un supermercado de la ciudad de Búfalo, Ebrard insistió en que buena parte de esa violencia se origina a partir de dos motivos: el tráfico irregular de armas y las ideas racistas y xenófobas de grupos extremistas. Sus declaraciones se producen horas después de que el diario mexicano Milenio revelara que 140 grupos supremacistas blancos se mantienen activos en la frontera sur de Estados Unidos, según una investigación elaborada con base en documentos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de asociaciones civiles.Las 11 compañías demandas por la Administración del presidente López Obrador aseguran que no existe la jurisdicción necesaria para que proceda la moción legal presentada por México, que acusa a estas empresas de colaborar en el tráfico ilegal de armas, las cuales acaban en manos del crimen organizado del país latinoamericano.El Gobierno mexicano busca probar, mediante informes especializados, que 16.400 armas que han sido decomisadas en México entre 2011 y 2020 se vendieron por primera vez en el estado de Massachusetts. El 27 de enero, los Gobiernos de México y Estados Unidos acordaron instalar un Grupo Binacional contra el Tráfico de Armas, el cual tiene como objetivo incrementar de forma significativa el número de decomisos de armas que alimentan la violencia en México, así como enjuiciar a los traficantes de armas ilícitas.El embajador estadounidense Ken Salazar reconoció que, para su país, es fundamental acabar con este problema, porque "si no tenemos una sociedad donde el pueblo pueda vivir sin miedo, no puede el pueblo vivir en libertad".

