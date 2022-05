https://mundo.sputniknews.com/20220518/la-ue-niega-acumular-armas-para-desencadenar-una-tercera-guerra-mundial-1125582448.html

La UE niega acumular armas para desencadenar una tercera guerra mundial

MOSCÚ (Sputnik) — La Unión Europea no busca acumular armas para iniciar una tercera guerra mundial, sino procura revisar y reorganizar sus gastos de defensa... 18.05.2022, Sputnik Mundo

"Los que afirman que vamos a emprender una carrera de armamentos y desencadenar una tercera guerra mundial están equivocados. Al contrario, no se trata de acumular armamentos, sino de coordinar, gastar incluso menos, pero de forma más idónea, realizar compras colectivas en el ámbito de la defensa con el fin de proteger mejor a nuestros ciudadanos", dijo Borrell ante la prensa.Este 18 de mayo, Borrell y representantes de la Comisión Europea (CE) expusieron las propuestas de la CE para cerrar las brechas en la inversión en la defensa de la UE.Según el documento, publicado por el Ejecutivo europeo, la CE invita a los países de la UE a restablecer las existencias de armas y municiones mermadas, en particular, por los envíos a UcraniaEl líder ruso anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Numerosos países, con excepciones como China, condenaron en términos enérgicos la operación militar de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales.

