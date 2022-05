https://mundo.sputniknews.com/20220518/la-provincia-rusa-de-kursk-vuelve-a-ser-atacada-desde-ucrania-1125579737.html

La provincia rusa de Kursk vuelve a ser atacada desde Ucrania

La provincia rusa de Kursk vuelve a ser atacada desde Ucrania

YAROSLAVL, RUSIA (Sputnik) — La localidad de Alekséevka de la provincia rusa de Kursk volvió a ser atacada con morteros desde Ucrania, informó el gobernador de... 18.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-18T14:29+0000

2022-05-18T14:29+0000

2022-05-18T14:29+0000

defensa

ucrania

rusia

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

europa

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1124640855_0:275:3070:2002_1920x0_80_0_0_9189e8e7e037c4665293d412aafdb3e5.jpg

Según su información, el ataque estaba dirigido contra una torre de comunicaciones, que acababa de ser reparada."El fuego de respuesta de nuestros guardias fronterizos y militares no permitió que este ataque cobrara amplitud", escribió Starovoit.El gobernador agregó que el ataque no provocó muertos ni daños importantes.El 17 de mayo Starovoit informó de un ataque a la localidad, que no dejó víctimas, pero dañó tres viviendas unifamiliares, un vehículo y una escuela.

https://mundo.sputniknews.com/20220518/ataques-ucranianos-danan-4-casas-en-la-provincia-rusa-de-belgorod-1125570229.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucrania, rusia, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania, europa, 🛡️ zonas de conflicto