La prensa española "evacua" a los ucranianos que se rindieron en Azovstal y las redes no perdonan

El pasado 16 de marzo, el comandante del regimiento de Azov atrincherado en la planta Azovstal, Denís Prokópenko, anunciaba la rendición de las tropas bajo su... 18.05.2022, Sputnik Mundo

Ucrania evacúa a 264 militares de la acería de Azovstal – RTVEUcrania abandona la lucha en la acería de Mariupol y evacúa a 250 soldados – El PaísUcrania evacúa a 264 militares de la acería de Azovstal – El MundoEl acuerdo entre Ucrania y Rusia para evacuar a militares de Azovstal anticipa el final de la batalla de Mariúpol – El DiarioUcrania evacúa 260 soldados de Azovstal, símbolo de la resistencia contra Rusia – ExpansiónEstos son algunos de los titulares que en las últimas 24 horas han llenado el espacio informativo español. En los materiales se da por hecho que las autoridades ucranianas han "dado por concluida" la resistencia de sus tropas en la planta de Azovtal, en la ciudad de Mariúpol, y han llegado a un acuerdo con Rusia para "evacuar" a sus soldados.Dos puntos ponen en duda tal visión de los hechos.En primer lugar, al salir de la planta de Azovstal desarmados para ser "evacuados", son recibidos, registrados e interrogados por militares rusos. Los heridos son atendidos por el personal médico ruso y los más graves enviados a hospitales cercanos que están bajo el control de la República Popular de Donetsk.En segundo lugar, la "evacuación" no se realiza hacia Ucrania ni ningún otro territorio neutral, sino a las zonas controladas por Rusia y sus aliados de la República Popular de Donetsk, más específicamente a la penal penitenciario №97 que está ubicada en la ciudad de Makéyevka.Desde Rusia han informado que este procedimiento de ninguna manera puede ser llamado "evacuación" porque es una rendición total e incondicional de las tropas ucranianas atrincheradas en Azovstal. Los soldados que no hayan sido relacionados con crímenes de guerra podrían ser intercambiados en un futuro por prisioneros rusos. Mientras que los criminales, así como los miembros y simpatizantes de ideas radicales serán procesados por la Justicia.Los internautas no han dejado escapar la oportunidad para mofarse de este juego de palabras.

