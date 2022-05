https://mundo.sputniknews.com/20220518/escandalo-en-mexico-el-pri-recibio-millones-de-dolares-de-cinepolis-1125604463.html

Escándalo en México: ¿el PRI recibió millones de dólares de Cinépolis?

La empresa de distribución cinematográfica Cinépolis, dirigida por Alejandro Rodríguez Magaña, donó unos 25 millones de pesos al PRI en el marco del proceso... 18.05.2022, Sputnik Mundo

américa latina

partido revolucionario institucional (pri)

morena

campeche

elecciones en méxico (2022)

méxico

andrés manuel lópez obrador

La mandataria local, quien llegó al poder estatal como abanderada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), divulgó una presunta conversación del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, donde no sólo admite el financiamiento irregular, sino que lamenta que no ascendiera a los 300 millones de pesos (unos 15 millones de dólares).La cadena Cinépolis, asegura Moreno en el diálogo divulgado por Sansores, cuenta con 6.000 salas de cine no sólo en México, sino también en África, Asia y Europa, por lo que resulta modesta la donación hecha al tricolor.Este junio se renovarán mediante el voto las gubernaturas de Hidalgo, Durango, Quintana Roo, Aguascalientes, Oaxaca y Tamaulipas, donde tanto Hidalgo como Oaxaca figuran como bastiones históricos del PRI, que sin embargo podrían perder ante el partido oficial del presidente López Obrador.Presuntamente, en el audio Alejandro Moreno reconoce que el director de Cinépolis, Alejandro Ramírez Magaña, regaló el dinero a 12 diputados de Michoacán de cara a los comicios estatales, a razón de dos millones por parlamentario."Pero ese hijo de su reputamadre es pa' que dé 300, cabrón, no sé, cabrón, ellos tienen desarrollo, tienen puta madre, cabrón", declara el dirigente del PRI en el documento multimedia exhibido por Sansores.En tanto, Moreno, quien además de líder nacional del tricolor es diputado federal, aseguró este miércoles 18 de mayo desde el senado que Morena incurre en mentiras, engaños y contradicciones."Han hecho de la manipulación el sello de su gobierno, están destruyendo aceleradamente los avances que México había alcanzado", agregó.

campeche

méxico

2022

