Embajada española en Haití y autoridades locales inauguran feria en apoyo a artesanos

Embajada española en Haití y autoridades locales inauguran feria en apoyo a artesanos

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — Centenares de piezas de hierro cortado, una de las técnicas más emblemáticas de Haití, se exponen desde el martes en un hotel... 18.05.2022, Sputnik Mundo

españa

haití

🎭 arte y cultura

Noailles es el corazón de la artesanía haitiana, un saber hacer único para moldear el hierro muchas veces reciclado que se ha trasmitido allí de generación en generación, atrayendo a destacados artistas del patio.Sin embargo, la reconocida villa se encuentra situada en la comuna de Croix des Bouqutes, que en los últimos años se convirtió en el fuerte del poderoso grupo armado 400 Mawozo, responsable uno de los secuestros más mediáticos del pasado año, cuando retuvieron por casi dos meses a misioneros de Estados Unidos y Canadá.Con el auge de la inseguridad en la zona muchos artistas tuvieron que huir y otros perdieron su fuente de sustento, al no poder abrir talleres o espacios creativos."No hay pueblo ni vida humana sin cultura, hace falta además de sobrevivir hacer algo más y los artistas de Noailles son un ejemplo fantástico y la situación en Croix des Bouquets no les permite tener los talleres abiertos al público y de ahí la posibilidad de abrirle las puertas del Rancho que es un hotel español para que expongan y vendan", dijo a esta agencia el embajador de España en Haití, Sergio Cuesta.Por su parte, el presidente de la de la Asociación de Artistas y Artesanos de Croix-des-Bouquets, Remy Jean, declaró a la Agencia Sputnik que trabajan para mantener viva la tradición."Seguimos trabajando a pesar de las circunstancias porque no queremos que muera la tradición", aseguró.Componen la muestra intrincadas piezas con diversos metales, inspiradas en imágenes y símbolos de la cultura nacional y del vudú, una expresión mágico-religiosa traída de África.

haití

